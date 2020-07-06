Кремль отреагировал на заявление Бородая о присоединении ОРДЛО к России

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно о скором присоединении оккупированных территорий Донбасса к Российской Федерации, но поддержку Москвы жителям Донбасса он обещает.

Источник: РБК

Прямая речь Пескова: "Что касается каких-то шагов в сторону России, я информацией на этот счет не располагаю".



Детали: Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО (так называемых "ДНР" и "ЛНР") принималось, исходя из "сугубо гуманитарных соображений".



Песков заявил, что Москва продолжит поддерживать жителей Донбасса, поскольку "мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины".



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