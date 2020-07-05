Бывший главарь боевиков сказал, что ОРДЛО скоро войдет в состав РФ

Первый "премьер-министр" группировки "ДНР", глава так называемого "союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай во время съезда Всероссийской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге выразил надежду, что оккупированные части Луганщины и Донетчины вскоре войдут в состав России.

Источник: сайт "союза добровольцев Донбасса"

Детали: Бородай сказал присутствующим, что интеграция ОРДЛО в РФ "идет уже и сейчас", и выразил надежду, что Донбасс скоро и де-юре станет частью России.

В середине июня российские СМИ писали, что Бородай побывал в ОРДО, о точных причинах визита не сообщалось.

Напомним: