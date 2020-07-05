Бывший главарь боевиков сказал, что ОРДЛО скоро войдет в состав РФ
Воскресенье, 5 июля 2020, 08:58
Первый "премьер-министр" группировки "ДНР", глава так называемого "союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай во время съезда Всероссийской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге выразил надежду, что оккупированные части Луганщины и Донетчины вскоре войдут в состав России.
Источник: сайт "союза добровольцев Донбасса"
Детали: Бородай сказал присутствующим, что интеграция ОРДЛО в РФ "идет уже и сейчас", и выразил надежду, что Донбасс скоро и де-юре станет частью России.
В середине июня российские СМИ писали, что Бородай побывал в ОРДО, о точных причинах визита не сообщалось.
Напомним:
- Кремль ждет от Киева проект поправок в Конституцию Украины, которые бы определили так называемый "особый статус" Донбасса.
- Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак также сказал, что до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.
- В ответ на это президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятие закона об "особом статусе Донбасса".