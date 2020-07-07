У Зеленского предлагают отдельный закон для русского и других языков

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский говорит, что Верховная Рада должна принять отдельный закон, регулирующий статус русского и языков других нацменьшинств.

Источник: Вениславский во время устных слушаний по делу о конституционности "языкового закона", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Верховная Рада должна принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского языка и других языков нацменьшинств".

Детали: По словам Вениславского, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" касается правового регулирования применения исключительно украинского.

Предметом правового регулирования данного закона не является статус других языков.

Вениславский также уверил, что позиция президента относительно украинского языка как единственного государственного остается неизменной.

Напомним: 7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

Предыстория: