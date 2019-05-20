Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ

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Понедельник, 20 мая 2019, 22:45

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией касательно украинского закона о языке.

Такое решение было принято в начале заседания.

Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.

Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, представитель Германии при ООН Кристоф Хойзхен, а также постпред Польши при ООН и заместитель постпреда США.

Представитель Франции заявил, что считает, что российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".

Украинская правда

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Темы: ООН Росcия Украина


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