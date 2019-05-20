Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией касательно украинского закона о языке.

Такое решение было принято в начале заседания.

Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.

Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, представитель Германии при ООН Кристоф Хойзхен, а также постпред Польши при ООН и заместитель постпреда США.

Представитель Франции заявил, что считает, что российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: