Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ
Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией касательно украинского закона о языке.
Такое решение было принято в начале заседания.
Против проведения заседания проголосовали 6 стран-членов, за - 5 и 4 - воздержались.
Среди представителей стран-членов Совбеза ООН, которые выступили против, были: постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр, представитель Германии при ООН Кристоф Хойзхен, а также постпред Польши при ООН и заместитель постпреда США.
Представитель Франции заявил, что считает, что российская делегация специально инициировала это заседание в день инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы использовать Совбез для собственных целей.
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
- 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".