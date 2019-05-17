Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН из-за принятия Радой закона о языке

Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

"Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - написал представитель.

По его словам, комментировать это решение нет смысла.

"Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил Николенко.

Он заявил, что таким образом Россия хочет маргинализировать Совбез ООН.

"Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить глава. В мае это - Индонезия", - добавил пресс-секретарь.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним: