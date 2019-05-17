Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН из-за принятия Радой закона о языке
Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.
"Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - написал представитель.
По его словам, комментировать это решение нет смысла.
"Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил Николенко.
Он заявил, что таким образом Россия хочет маргинализировать Совбез ООН.
"Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить глава. В мае это - Индонезия", - добавил пресс-секретарь.
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
- 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
- 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".