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Россия хочет созвать заседание Совбеза ООН из-за принятия Радой закона о языке

Пятница, 17 мая 2019, 23:24

Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и просит созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

"Очередной акт абсурда. Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - написал представитель.

По его словам, комментировать это решение нет смысла.

"Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН. Этот закон - наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - отметил Николенко.

Он заявил, что таким образом Россия хочет маргинализировать Совбез ООН.

ешение о дате и времени проведения заседания должен одобрить глава. В мае это - Индонезия", - добавил пресс-секретарь.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
  • 14 мая Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 15 мая закон подписал президент Петр Порошенко.
  • 16 мая закон о языке опубликовали в газете "Голос Украины".

Украинская правда

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Темы: РосcияООНязыкУкраина
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