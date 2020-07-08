Зеленский продал имущество жене "слуги народа"

Президент Владимир Зеленский продал земельный участок и недвижимость жене заместителя председателя фракции "Слуга народа" Валентине Кисель.

Источник: сообщения об изменениях в имущественном состоянии на сайте Единого госреестра деклараций

Детали: Зеленский задекларировал, что получил 13,47 миллиона гривен от продажи указанного имущества.

2 июля Кисель купила у президента земельный участок за 1 миллион 356 тысяч гривен и недвижимое имущество за 12 миллионов 114 тысяч гривен.

Согласно декларации Зеленского за 2019 год, он владел земельным участком в 1200 кв.м и жилым домом в 353,5 кв. м в Иванковичах Васильковского района Киевской области.

Покупатель имущества Зеленского Валентина Дмитриевна Кисель является полной тезкой жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя.

Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи нардепа Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.

Что было раньше: В июньском интервью "Украинской правде" Зеленский заявлял, что хочет продать свой дом в коттеджном городке в Иванковичах под Киевом первому помощнику президента Сергею Шефиру.

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