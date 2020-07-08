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Зеленский продал имущество жене "слуги народа"

Среда, 8 июля 2020, 13:58
Зеленский продал имущество жене слуги народа
Юрий Кисель. Фото sluga-narodu.com

Президент Владимир Зеленский продал земельный участок и недвижимость жене заместителя председателя фракции "Слуга народа" Валентине Кисель.

Источник: сообщения об изменениях в имущественном состоянии на сайте Единого госреестра деклараций

Детали: Зеленский задекларировал, что получил 13,47 миллиона гривен от продажи указанного имущества.

2 июля Кисель купила у президента земельный участок за 1 миллион 356 тысяч гривен и недвижимое имущество за 12 миллионов 114 тысяч гривен.

Согласно декларации Зеленского за 2019 год, он владел земельным участком в 1200 кв.м и жилым домом в 353,5 кв. м в Иванковичах Васильковского района Киевской области.

Покупатель имущества Зеленского Валентина Дмитриевна Кисель является полной тезкой жены заместителя председателя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя.

Информации о существенном изменении имущественного состояния семьи нардепа Киселя на сайте Единого госреестра деклараций пока нет.   

Что было раньше: В июньском интервью "Украинской правде" Зеленский заявлял, что хочет продать свой дом в коттеджном городке в Иванковичах под Киевом первому помощнику президента Сергею Шефиру.

Предыстория:

  • 7 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов понести наказание, ведь в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии.
  • Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции вручило два протокола об административном правонарушении президенту Владимиру Зеленскому из-за недекларирования изменений в имущественном состоянии. Материалы обещали направить в суд.
  • До президентских выборов кандидат Зеленский уверял, что добровольно уйдет в отставку, если нарушит закон. В то же время, эти слова он сказал во время обсуждения коррупционных действий и возможной к ним причастности.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийдекларациинедвижимостьСлуга народа
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