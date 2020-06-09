"Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским

"Украинская правда" познакомилась с Владимиром Зеленским в январе 2019 года – за несколько месяцев до президентских выборов.

Мы записали первое большое интервью в предвыборном штабе на Печерске, когда Зеленский даже официально не подал документы в ЦИК.

Тогда его поход в президенты воспринимался как шутка и телевизионное шоу. В возможность победы многие верили примерно так же, как в существование НЛО.

Один из авторов этого репортажа даже написал в Facebook за несколько дней до второго тура: "Зеленский никогда не станет президентом. Запомните этот пост".

В январе 2019-го Зеленский был приветлив с журналистами УП, делал комплименты и много шутил. Пытался разбавить юмором серьезную атмосферу.

Всем своим видом и поведением он хотел продемонстрировать, что является таким же как и большинство – "своим парнем".

– Я не монумент, не памятник, считаю, что мы все обычные люди. Поэтому называйте меня просто Вова, – так реагировал Зеленский на обращение к нему по имени и отчеству.

Сегодня Зеленский уже не "Вова", а Владимир Александрович. Он живет под наблюдением УДО, носит дорогие костюмы, передвигается в кортеже, президентском самолете и вертолете.

За последний год Зеленский стал намного серьезнее. Он научился говорить как политик: избегать острых вопросов, срезать углы, смещать акценты, интриговать и недоговаривать. Юмор остается его главной защитой и оружием.

Мы добивались интервью с шестым президентом Украины с момента его инаугурации.

После многочисленных отказов, спустя 12 месяцев УП пригласили отправиться с президентом во время его двухдневной поездки в Хмельницкую область. И вот что из этого вышло.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 3.06.2020. Борисполь–Староконстантинов–Давыдковцы–Хмельницкий

Гамора и выспавшийся гарант

В 10.00 у входа в зал официальных делегаций в аэропорту "Борисполь" мечется бельгийская овчарка.

Если не знать контекста, может показаться, что худая, добродушная псина пристает к людям в поисках еды или игры. Но внешность обманчива.

На оранжевом ошейнике кличка – Gamora. Плюс номер телефона, начинающийся с 067.

– Вона бистра, як вітер! Літає туди–сюди, – объясняет наличие id–ошейника человек в камуфляжной куртке и бейсболке.

Собака, прозванная в честь персонажа вселенной Marvel, ищет взрывчатку и оружие перед посадкой важных людей на президентский борт.

В лобби–баре, где в ноябре 2019–го "радикал" Олег Ляшко подрался со "слугой" Андреем Герусом, малолюдно и тихо. Разносят чай, воду и кофе.

На табло вылетов – Дели, Лондон, Хамберсайд, Амстердам.

Кожаные кресла. Голубые стены, лепнина. Безвкусная картина с Андреевской церковью. И прозрачный скотч, которым прикрепили керамическую крышку к бачку в туалете – здесь не чувствуешь себя небожителем.

Выходить из карантина президент решил в поездке в Хмельницкую область 3-4 июня все фото: Эльдар сарахман

В 10.29 на черном Mercedes, купленном перед карантином за 3 миллиона гривен, через автоматические ворота въезжает руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Выходит из авто деловито и неспешно.

Его два зама, Кирилл Тимошенко и Сергей Трофимов, уже тут.

– Ребята, встаньте, я вас троих сфотографирую, и маски снимите, – просит охранник журналистов УП. – Я нашим кину фото, чтобы вас потом не трогали.

Спасибо. Теперь наденьте маски.

Mercedes c Владимиром Зеленским заезжает в 11.00. Выспавшееся лицо и улыбка – таким глава государства начинает рабочий день 3 июня 2020 года.

Loading...

Прослушка и WhatsApp

11:15. В отдельной, большой комнате вип-терминала, за овальным столом и в кожаном кресле президент пьет кофе без сахара. Напротив – большой экран с трансляцией 1+1.

В течение двух дней рабочей поездки Офис ОПУ и Владимир Зеленский то надевают, то снимают маски, в зависимости от обстоятельств. И настроения

Пока в таблоидном телешоу рассказывают о настоящей мужской дружбе Алана Бадоева и Максима Барских, Владимир Зеленский говорит по телефону с мамой.

– Как ты? – беспокоится он, держа у уха iPhone 11 Pro Max. – Телебачення тут (пауза). Телевизор, мам. Люди смотрят телевизор (говорит чуть громче). Хорошо, давай, мама. Целую! Пока.

– Не боїтесь телефоном користуватися? – спрашиваем.

– Нам казали, що нас прослуховують, – отвечает Зеленский. – Але не розумію, як ми в сучасному світі можемо не спілкуватися?

Я пропонував лідерам різних держав – не буду називати яких – спілкуватися по WhatsApp. Так швидше, ніж вся ця політична гаряча лінія (смеется). Але вони не користуються таким.

– А хто вас прослуховує?

– Не треба говорити поганих речей! Нехай слухають, – вступает в разговор молчаливый Ермак.

– Зараз, почекайте, Баканов дзвонить, – говорит Зеленский. – Привіт тобі від "Української правди". Ми якраз говорили про прослуховування. І тут ти…

Тобто ти знаєш, де ми знаходимося? В аеропорту (громко смеется), точно! Ми не знали, хто прослуховує WhatsApp, тепер знаємо.

– Вам привіт, – кладет трубку Зеленский. – Баканов каже, що "Українська правда" питала його, де ми будемо відпочивати влітку (на самом деле – нет – УП).

Він сказав, що спочатку хотів відповісти – на Філіппінах. Але в службі сказали, що це не дуже вдалий жарт.

"Хочу продати дом Шефіру"

11.20. Перед вылетом президент успевает рассказать, что спит шесть часов. О том, что не поправился за год президентства ("Я стільки над цим працюю!"). И об обидах соседей по коттеджному городку в Иванковичах.

– Я – жайворонок, – рассказывает он. – Просинаюсь біля шостої. Буває, і вночі. Через різне – нерви, думки та дзвінки. Мені ж звітують...

А потім у мене легкий страйк. Завжди, коли я виїжджаю з дому. В маєтку біля 100 домів. І там страйкують люди. Приходять з різними проблемами. Сусіди через це зі мною вже майже не розмовляють.

Я хочу, до речі, виїхати. Продам Шефіру дом. Особнячок.

– Чому саме йому?

– Я поясню, – отвечает Зеленский. – Коли ми, чотири товарища, купували чотири дома, ми домовились, що кожний віддасть куточок своєї землі для спільного (пространства – УП). Шашлик, спортзал, таке інше.

Тепер я не можу будь–кому продати свій дім. Тому що людина буде разом із моїми друзями жарити шашлик. Хочу продати Шефіру, тисну на нього (сміється).

На той час, коли я президент, неможливо жити там, де багато людей.

– Треба їхати, – напоминает Зеленскому Ермак.

Перед вылетом президент успевает поговорить с мамой по телефону и журналистами УП

Перед выходом из комнаты президент останавливается: "Ой, я маску забув. Там була моя маска".

На улице +15°.

– Літо, кайф! – глубоко вдыхает носом глава государства, задирая голову на пути к президентскому борту.

"Какого х*ра в самолете столько летит?"

За пару дней до второго тура выборов в 2019–м Владимир Зеленский заявлял: нужно "продать к чертовой матери" президентские самолеты. Но, неожиданно став у руля страны, понял – на велосипеде в командировки не поездишь.

В Хмельницкую область 3 июня 2020 года Зеленский летит на Ан–148–100В, предназначенном для внутренних рейсов.

В авиапарке президента Зеленского есть АН-148 – для внутренних перелетов. Для зарубежных поездок – Airbus А319CJ. Плюс вертолет Ми-8 и небольшой Ан-74

Согласно протоколу, на борту 28 человек, среди которых главный санитарный врач Виктор Ляшко, пресс–секретарь Юлия Мендель, врач, представители пресс–службы и охраны.

– Раньше вообще был капец, – делятся с УП знающие люди. – Мы и так сократили количество людей, хотя все равно много.

У Пети (Петра Порошенко – УП) дофига летали, особенно в международные поездки.

Президент сначала вообще возмущался, типа: "Какого х*ра в самолете столько летит? Мы ему объяснили: "Вот это, это и это – так и набирается компашка".

11.30. Последние члены делегации поднимаются по трапу.

В салоне встречают проводницы. Их натренированные улыбки не могут скрыть даже медицинские маски. Пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

Глава ОПУ Андрей Ермак (слева) в поездке выглядит замкнутым, старается быть незаметным, но при этом почти всегда находится рядом с президентом

– 32,7! – оглашает вердикт президентский врач одному из журналистов УП.

– Боже! – кокетливо смеется стюардесса. – Как вы с такой температурой ходите?!

11:43. Колеса борта, выпущенного с конвейера в 2011–м при Януковиче, отрываются от взлетки.

Президентское место – в начале фюзеляжа, за кабиной пилотов

Ан–148–100В летит на военный аэродром в Староконстантинове, расположенный в 46 километрах от Хмельницкого. Состояние областного аэропорта не позволяет принять президентский самолет.

Квашеная капуста и "Джентльмены" Гая Ричи

Если бы существовал чемпионат мира среди бортпроводниц, стюардессы ДАП "Україна" взяли бы в нем "золото".

За 37 минут короткого перелета из Борисполя в Староконстантинов они успевают предложить воду, газированные напитки, комплексные обеды. Мятные леденцы и барбариски Ровенской кондитерской фабрики.

Полет длится чуть больше получаса. Владимир Зеленский успевает поговорить с УП

У президента на столе материалы к рабочей поездке в Хмельницкую область.

– В інтернеті виклали фото, як вас чекають в Кам’янці. Щось підмальовують, фарбують. Ви про це знаєте? – интересуемся.

– Під нас нічого не підмальовують, – парирует Зеленский. – Ви ж знаєте – зараз вибори місцевої влади.

Вони зараз підмальовують тільки під себе. Повірте мені, під нас вони можуть організувати якийсь невеличкий страйк.

– Ви очікуєте конфлікти на місцевому рівні? Зараз всі мери налаштовані проти вас.

– Думаю, не всі, – отвечает президент. – Вони налаштовані не проти нас – і це не пафос – а, перш за все, проти України.

Вчора у мене була розмова з Леонідом Макаровичем Кравчуком... Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією.

Во время предвыборной гонки Владимир Зеленский говорил, что нужно распродать президентский авиапарк

В самолете Владимир Зеленский чувствует себя расслабленно и комфортно. На вопрос, боится ли летать, утверждает: "Зовсім ні".

– Було декілька моментів в житті через літаки, що після цього я не боюсь, – вспоминает он времена "Квартала". – Був один момент, що ми падали. Після цього психологічно дуже важко зайти в літак.

Ой, в нас там була ще страшна історія. Летіли в Грецію, не могли нормально приземлитися через боковий вітер. Заходили, навіть не пам’ятаю, чотири чи скільки разів. Люди в літаку, щоб ви розуміли, молилися – дуже голосно "Отче наш"!

Андрей Ермак почти все время находится рядом с президентом, но в присутствии журналистов УП более, чем немногословен





После года президентства Зеленский излучает оптимизм. Во всяком случае, перед камерой УП

До приземления в 12:20 на военной базе в Староконстантинове президент в ответ на вопросы УП о его привычках и увлечениях успевает рассказать: он любит вино, виски и водку не пьет, никогда не напивается; ему понравился сериал "Озарк" и фильм "Джентльмены" Гая Ричи.

Еще он любит фастфуд, но сейчас – нельзя. Поспорил с супругой и 15-летней дочкой Александрой, кто быстрее сбросит пять килограмм. Пока что, по его словам, побеждает дочка.

– Я роблю сюрпризи охороні, – сознается Зеленский. – Іноді заходжу в кафешки, які не підготовлені.

Ми були на Луганщині і заїхали на заправку. Там був невеличкий магазин. Докторську ковбаску, чорний хліб нам порізали. Кока-кола. Нормально! Іноді можна кайфанути.

– Я дуже люблю смажену картоплю, – продолжает он. – Але ду-у-у-же рідко їм, раз на півроку. Котлетки люблю домашні. Що ще? Квашену капусту, з такою олією, пахучою. Нашою.

"Я – спокійний"

После полудня Ан–148–100В приземляется в Староконстантинове, на базе, заставленной старыми Су-24. Многие из них похожи больше на макеты, чем на действующие тактические бомбардировщики.

Во время переездов из одной локации в другую президент впускает в свой бусик журналистов УП и отвечает на вопросы

Кортеж президента едет в село Давыдковцы, где достраивают детсад.

Колонна из пяти бусиков без мигалок резво идет в шахматном порядке по разбитым дорогам.

– Влада засмоктує? – спрашивает президента журналист УП.

– Ні, я – спокійний, – отвечает он, поглядывая в окно на местные пейзажи. – Дивись, я дуже спокійно до цього ставлюсь. В мене немає такого "наркотику" – що я без цього не можу, чи я цим дуже користуюсь. В мене немає такого кайфу.

– Навіщо було йти у владу?

– Заради результату, заради перемоги. Заради того, щоб щось вирішувати, – объясняет Владимир Зеленский.

– Рік тому ви очолили країну. Що в країні відбувається? Що вас вразило?

– Насамперед, ти бачиш, що зруйновано майже все...

– Простіше кажучи, в країні "срака"?

– Повна. Повна! – охотно соглашается президент с неполиткорректным определением.

Он рассказывает о том, что в Украине нет медицины, о проблемах в образовании, о дорогах.

– Ми побудуємо всі дороги, – обещает Зеленский, реагируя на ямки и кочки, на которые налетают колеса буса. – Вважаю, що у нас просто немає нормальних доріг в країні. Ямковий ремонт будь в якій галузі відбувається.Тому ми перш за все взялись за дороги.

– Кошмар, а не дорога! Бачиш? – добавляет президент, пока Кирилл Тимошенко что-то пишет в своем телефоне.

– Всё, новая трасса будет в Хмельницком, – докладывает через несколько минут Тимошенко.

– Написал? – уточняет президент.

– Да, 350 километров они там уже...

– У нас Кубраков (Александр Кубраков, глава Госагентства автомобильных дорог – УП) відповідальна особа, – поясняет президент.

Кирилл Тимошенко тут же звонит Кубракову: "Алё, ну, ищи бабки (смеется). Да, Житомир-Черновцы. Ну, тут реально жесть. Тебе особенно подфартило, что мы сейчас писали интервью в машине (смеется). Ладно, давай!".

– Мы "Моршинскую" в кабинете пьем, – реагирует Владимир Зеленский на работу оператора УП. – А тут "Эвиан". Скажут, что французскую пьем. Лучше вот – "Моршинскую" фотографируй.

Президент поясняет, что бусы и все, что в них находится, дело рук принимающей стороны, в данном случае – власти Хмельницкой области.

– Ох, там Днепр–Решетиловка будет дорога! – продолжает он. – Серйозна траса буде. А в Запоріжжі бачили який міст? Буде офігєнний міст. Його вже будують.

По словам Зеленского, он бы забрал все дороги из местных бюджетов на государственный уровень.

– Але це буде війна, – предполагает он.

"Допоможіть нам, Володимир Володимировичу!"

В 13.13 президентский кортеж встречают в селе Давыдковцы. Толпа сельчан реагирует на Владимира Зеленского примерно как на участника квартета The Beatles.

В селе Давыдковцы президент приехал по традиционно плохим дорогам

– Боже! – восклицает он, завидев толпу на улице, выходит из буса, и надевает маску. Позже он ее снимет.

Возле людей стоят женщины-медики в полном защитном облачении, всем своим видом намекая – коронавирус тут не пройдет.

– Доброго-о-о дня-я-я! – говорит Зеленского своим фирменным голосом.

– Доброго дня! Ура-а-а-а! – впадают в экстаз женщины и дети.

– Всім здоров’я бажаю! – подходит президент вплотную к людям.

– І ва–а–аам! – с радостью отзываются они.

– Вам, перш за все. Я і так здоровий. А ви всі – черга за продуктами? – шутит президент.

– До вас черга! Хочемо вас побачити! Хочемо вас торкнутися! – восклицает женщина.

– Можна. Давайте, – соглашается Зеленский.

– Хочемо, щоб нам добавили пенсію!

– Знаю, – отвечает глава государства.

– Я 43 роки проробила. Получила дуже мало.

– Мало, мало, – не спорит Зеленский.

– І голосувала, кричала гвавт за вас! Ой! – слетает маска с левого уха пожилой женщины, и она спешно ее поправляет.

– Знаємо, що мало. Вибачаємося, – говорит президент.

– Ми знаємо, що грошей нема.

– Грошей нема. Знайдемо. Підвищимо! Дайте трішечки часу, – просит Зеленский.

– Вам здоров’я! Бо–о–о–же мій! В нас не було такого, щоб президент приїхав! – не верят своему счастью селяне.

– А може ви не запрошували? Давайте ваші звернення!

– Допоможіть нам, Володимир Володимировичу! – ошибается в отчестве женщина. – В нас нема сільського клубу.

– Ну а садочок нормально побудували? – спрашивает Зеленский.

– Да–а–а! – отвечают ему хором.

– Хорошо. Потім клуб, – обещает он.

К президенту прорывается старушка. Сильно волнуясь и слегка шепелявя, она зачитывает ему собственное стихотворение.

В массе своей люди встречали президента позитивно. Их голос был громче критиков

Местами женщина немного забывает слова, и, кажется, импровизирует, как на рэп-баттле.

– Шоб був здоровий і щасливий! – декламирует она. – А також вся його сім’я.

Володимир Зеленський приїхав в село – навколо нього все зацвіло.

Він настрій подняв усім людям в хатах. Сказав президент, щоб всі жили щасливо. Приблизиться мир, настануть жнива.

Малеча й дорослі навчатися будуть. Комбайни та техніка в поле прибудуть.

– Нехай вже в віках процвітає країна! – последняя строчка звучит особенно торжественно. – Така дорога нам усім Батьківщина!

– Ура–а–а! – ревет толпа.

– Класна Хмельниччина! – говорит президент, отойдя от людей. – Клуб треба побудувати. А де сільський голова? Що, у нього немає грошей на клуб? Ой, бо-о-же (вздыхает). Ні на що нема грошей.

Люди собрались у продуктового магазина в окружении президентской охраны. Почти все – в масках

В Давыдковцах президент находится чуть меньше часа. Он проверяет, как проходят работы в свежепостроенном детсаду.

– Оно все поправится? Или так и будет на соплях? – шепотом интересуется Зеленский, показывая на не обшитую вагонкой крышу.

– Це не на соплях. Воно поправиться, – уверяет губернатор Дмитрий Габинет.

Услышав жалобы местных, Зеленский просит сделать трехкилометровый подъезд к селу.

Президенту рапортуют: это не самая плохая дорога в регионе, поэтому приводить ее в порядок будут позже, в 2021-м.

Картинка для журналистов – такая же, как и при предыдущей власти. Несмотря на то, что раньше Зеленский критиковал Петра Порошенко за показательные открытия детских садиков

Во время короткого брифинга для СМИ, организованного на улице, начинает накрапывать небольшой дождь. Поднимается ветер.

Президент стоит без зонта, рассказывая, какими проектами в Хмельницкой области и Украине занимается власть.

Он замер, скрестив внизу руки, будто бы защищаясь от журналистов. Всего 20 минут назад, при общении с местными жителями, гарант выглядел куда более расслабленным и счастливым.

Охрана президента в селе Давыдковцы держит людей от президента на расстоянии. Гарант подходит к людям дважды – сразу после приезда и перед отбытием

Строить, строить, строить

14.00. Кортеж Зеленского едет в Хмельницкий на встречу с бизнесменами. Президент в хорошем настроении, делится впечатлениями от общения с народом.

– Мені там сказала одна жіночка, що я повинен їй заплатити. За її енергію. Вона мені каже: "А то ми вас виженемо!". Я їй: "Чому?". Вона: "В мене сьогодні вкрали енергію" (смеется).

– Агрессивные встречаются? – спрашивает журналист УП.

– Бывает. Но я вообще не боюсь людей, честно. В основном они очень хорошо относятся.

– Украина из окна кортежа по-другому видится?

– Пчхи! – чихает президент, прикрываясь ладонью, и смеется. – Правда! Нет, я ее так же воспринимаю. Немножко зашоренность появляется из–за моей сегодняшней профессии. Немножко. Но я же вижу, как мы сейчас едем.

Ну, г*вно – местные дороги! Что же, я не понимаю? Надо строить. Надо все время строить, и не останавливаться. Все время строить, строить, строить! И это даст свои плоды.

– Как оставаться оптимистом, видя, как живут в глубинке?

– Знаешь: делай, что можешь,и будь, что будет, – отвечает президент. – Видишь, что плохо – делай. Делай, делай! Пока не будет структурных, больших изменений. Естественно, сложно. Но сейчас даже в ручном режиме можно что–то делать.

Все равно будет тренд. Люди увидят, что власть что–то строит, что–то движется. С одним, вторым, с десятью урядами. Это все не важно. Важно, что мы все – солдаты. Нужен тренд. А тренд – мы строим, делаем.

– Просто первый эффект будет где–то в конце года, – говорит Кирилл Тимошенко. – Это идет, как снежный ком – больше, больше.

– Это будет ком, – соглашается Зеленский. – Этот ком будет, если мы, дай бог, пробежим как–то экономический кризис. Как–то пропетляем. Я в это верю.

На улицах Хмельницкого случайные прохожие провожают кортеж президента взглядами или снимают его на телефоны

По пути в Хмельницкий разговор заходит о Путине, Донбассе, Крыме.

Заметно, что, говоря о Путине, Зеленский подбирает слова.

– Его человеческие качества меня не сильно интересуют в решении этого вопроса (Донбасса и Крыма – УП). Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам, – говорит Зеленский.

– Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное, – продолжает он. – Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей.

Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу.

Когда речь заходит о критике в его адрес со стороны патриотической общественности в вопросах Донбасса, Зеленский переходит к образным сравнениям.

– Это – как лабиринт (война на Донбассе – УП), – считает Зеленский. – Но в нем, я уверен, есть выход. Люди достаточно эмоциональны, когда бастуют или негодуют, это понятно.

Мои выводы (по Донбассу – УП) до того, как я стал президентом, были примерно такими же. Тебе кажется, что ты полностью плаваешь, купаешься в информации. И это – озеро, вот оно наполнено информацией. Но это не озеро, это – океан!

Просто я – в океане. Из–за своего статуса, в котором сейчас нахожусь. Из–за того, что я наполнен этой информацией.

Я – в океане. Поэтому не сильно реагирую на информацию людей, которые находятся в озере. А глубина – она не такая! Она другая вообще–то.

Но цель у нас одна – что у людей в океане, что у людей в озере. Мы из одной страны. Мы все – украинцы. Мы хотим одного и того же.

Ныряйте ко мне – я готов! Ныряйте ко мне, и там помогайте.

– Вам соромно за жарти з минулого "Кварталу" про Україну?

– Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в гуморі, – отвечает президент.

– Найбільше, що згадують: ви назвали Україну "повією".

– Я ніколи не називав Україну повією. Це – перше...

– Вам соромно?

– Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, чи навіть хтось, це сприйняв, як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше.

Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансову. І так воно є. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати, – говорит Владимир Зеленский.

Несколько минутами ранее он рассказывал журналистам УП о том, как сумел добиться увеличения транша МВФ двумя телефонными звонками главе Фонда Кристин Лагард.

"Жень, послухай мене!"

Встреча президента с бизнесменами в Хмельницком длится с 14:25 до 16:00, породив, как минимум, один мем в соцсетях.

Во время жалоб предпринимателей на "Укрэксимбанк" Зеленский набирает его главу Евгения Мецгеру.

– Жень, послухай мене, – просит президент разобраться с реструктуризацией кредитов.

Хмельницкие бизнесмены массово жалуются президенту на "Укрэксимбанк", заставив его позвонить главе банка в прямом эфире

Все полтора часа Зеленский задает уточняющие вопросы, что-то записывает в блокнот, жестикулирует. Видно, что ему интересно.

Он срывает аплодисменты, когда рассказывает о борьбе с контрабандой в Закарпатской области.

Президенту жалуются на налоговиков, ввозные пошлины, бывшую региональную власть и Арсения Яценюка.

Большинство охранников президента в масках. Но не все и не всегда

Некоторые бизнесмены ведут себя перед Зеленским, как маленькие дети, несмотря на то, что старше главы государства.

– Юрій Шапран, акумуляторный завод "Негатив", – робея, представляется мужчина. – Якщо можна, я буду розмовляти не рідною пока мовою?

– Розмовляйте як хочете. Ваша рідна яка – німецька? – шутит президент.

– Ні. Рідна – українська. Але я з Донецька, Костянтинівки.

– Говорите по-русски. Чего вы стесняетесь? – разрешает Зеленский.

Позже слово дают мужчине интеллигентного вида в очках с тонкой оправой.

Фармацевт из Иванковичей пытается разрекламировать "лекарство" от коронавируса

Он рассказывает, что приехал сюда из Киева. Живет, как и президент в Иванковичах. Занимается инвестициями в фармацевтическое производство в Хмельницкой области.

Спикер говорит об инновациях, технологиях и Илоне Маске. И только через несколько минут становится понятно, зачем он здесь.

Президент охотно вступает в дискуссию и пытается держать нить разговора

– Если можно, два слова по коронавирусу? – переходит он к делу. – МОЗ допустило колоссальную ошибку, не послушав нас. Они не включили в протокол национальный продукт.

Президент сидит без маски. Смотрит на фармацевта, скрестив руки. В его глазах – снисходительный скепсис.

– Нужно обращать внимание на препараты, которые у нас есть. А они у нас есть. Кто–нибудь о них слышал хотя бы? Никто! Нет поддержки, – заводится спикер.

– Так давайте послушаем, чего вы? – предлагает президент. – Давайте Ляшко ответит вам предметно. Вы сейчас о каком препарате?

– Протефлазид. Его все знают прекрасно.

– Профилактический препарат? – уточняет Зеленский.

– Нет, он противовирусный!

– Пряма дія не доказана, – вступает в разговор Виктор Ляшко.

– Як це не доказана? Начинается все с начала. Кому она не доказана? Если вы считаете, что инструкция неправильно написана, посадите в тюрьму тех, кто ее написал и утвердил! – возмущается фармацевт.

– Разберемся, – ставит точку президент. – Вітя (Ляшко – УП), поясни мені потім, будь ласка, про цей препарат. Щоб ми зрозуміли, що там відбувається.

На микроавтобусах, которые перевозят президента, установлены усиленные двигатели

Все время прыгал, и не долетал

16.00. После встречи с бизнесменами Владимир Зеленский едет обедать в ресторан "Сад на Европейской".

– Я уже понял, кто это такой с этими лекарствами, – говорит по дороге Кирилл Тимошенко о фармацевте из Иванковичей. – Помните, начался кипиш, и этот препарат выкупали во всех аптеках?

– Это не простая вообще история, – вступает президент. – С этим нельзя играться. Он так это говорит – лекарство лечит. А это – гомеопатия.

Они раскрутили свою гомеопатию. Захотели, чтобы это было на государственном уровне. Люди вообще перестали бы бояться COVID.

Они хотели, чтобы президент сказал: "Есть лекарство. Всё, поехали!". И у нас бы заболели люди, начали употреблять капельки. Капельки не спасли бы, что естественно.

– А вы сами боитесь коронавируса? – спрашивает журналист УП.

– Вообще нет! – отвечает Зеленский.

– Расскажи! – смеется Тимошенко.

– Я хотел на себе пройти этот этап, – начинает смеяться президент. – Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались.

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу.

Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было депрессухи. В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем.

– Что остановило?

– (смеется) Решили, что слишком. Что перебор.

– А кто был бы источником "заразы"?

– Это не сложно было сделать. Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы (смеется).

– Вы не опасаетесь коронавируса, не боитесь летать. А чего вы боитесь? Пауков, тараканов?

– Кхм, – задумывается Зеленский. – Я очень боюсь подвести людей. Ну, прям очень!

Очень переживаю, что кто–то там, из моего окружения, где–то влип. Для меня это очень неприятная история. Мягко говоря.

Боюсь очень за детей. Прям… Прям на таком уровне. Считаю, не совсем нормальном. Считаю, есть перебор.

– Есть страшный сон? Повторяющийся?

– Был как–то долгий момент – я не мог преодолеть пропасть. Мне нужно было прыгнуть с одного берега на другой, а там – пропасть. Я все время прыгал, и не долетал.

– В какой момент жизни?

– Наверное, это было связано с работой. У меня долгий период жизни была такая история (сон с пропастью – УП). Она повторялась, повторялась. Наверное, связана с тем, что ты ставишь сложные цели.

Безумие на Проскуровской и скандальный кофе

Трапеза в ресторане длится чуть больше часа. Президент с ближайшем окружением скрывается в отдельном зале, на свежем воздухе. Под сенью винограда и взорами охраны. Под щебет птиц и легкие звуки джаза.

В ресторане есть посетители. Но их немного.

С президентом обедают первые лица ОПУ, мэр Хмельницка и губернатор

Официанты с подносами носят президентской делегации запеченный на углях калкан, десерты с авокадо и лаймом, белое сухое вино

Покидая заведение в 17:25, президент благодарит работников ресторана. Говорит, что ел борщ и рыбу. И что ему очень понравилось.

Через десять минут начинается то, что в программе прописано как "прогулка по центру города". В действительности она превращается в массовое помешательство.

– Вперед, вперед. Коридор! – командуют крепкие мужчины, взяв президента в в кольцо.

– Що ж це за прогулянка така? – восклицает президент.

– Можно я просочусь? – пробирается через мощные спины первый замглавы ОПУ Сергей Трофимов.

– Куди ми йдемо, Кириле Владленовиче? – спрашивает Зеленский Тимошенко.

– Кофе выпьем.

В центре Хмельницкого Зеленского окружают толпы народа. Несмотря на сложности с передвижением, президенту такое внимание публики нравится

К президенту бросаются люди, чтобы сделать селфи, передать жалобы или просто поговорить.

– Расширяем второе кольцо. Спокойно. Чуть шире. Спокойно! Оттягиваем чуть дальше. Два-три метра! – командуют УДОшники.

– Да уж, прогулка, конечно, – вздыхает несколько безучастно Ермак.

– Це не прогулянка! – соглашается Зеленский, и по-актерски чешет затылок. – Хотіли погуляти містом...

Самые настойчивые и смелые не уходят без селфи с главой государства

К нему продирается девушка, чтобы сделать селфи. Пытается на ходу надеть маску. Видно, что Зеленскому нравится такое внимание публики.

– НІчого, я в масці. Свою можете не надягати, – успокаивает президент.

– Аваков вас ще не звільнив? – доносятся разные голоса из толпы, но Зеленский не реагирует. – Володимире, зробить вже щось з тими прокурорами та ментами продажними!

Через несколько минут Зеленский заходит в кофейню.

Улыбчивый совладелец заведения Виталий предлагает гаранту ристретто.

То самое кофе без масок, которое возмутило украинцев в Фейсбуке

Президент садится за стол. Первые лица из ОПУ, мэр Хмельницка Александр Симчишин, губернатор Дмитрий Габинет и даже Виктор Ляшко на заднем плане – все без масок. Это фото, которое выложили в ФБ сотрудники президентской пресс-службы, поднимет волну возмущения.

На следующий день в МВД пообещают, что проверят, нарушал ли президент правила карантина. А Владимир Зеленский скажет, что готов заплатить штраф.

Пока же, расслабленные и довольные, в 18:10 визитеры с Банковой выходят из кафе.

– За каву розрахуйтесь, – просит президент.

Ермак лезет рукой во внутренний карман своего пиджака, но его опережают представители хмельницкой власти.

Зеленский в разговоре с УП говорит, что выходы к людям ему нужны для того, чтобы понять, чем реально они живут. Но, кажется, ему по-прежнему хочется быть звездой

Вирусологи, Шопенгауэр и клубника

В 18:15 Владимир Зеленский едет в местную вирусологическую лабораторию. В дороге охотно говорит о спорте и здоровье.

– Сейчас не до плавания, – говорит он. – Могу пробежаться. Силовая нагрузка. Может быть просто растяжка. Я стараюсь утром заниматься 4-5 раз в неделю. Принцип очень простой – делай что-то.

Когда просыпаешь, сложно. Борюсь с ленью. Побеждаю. Почти всегда (смеется).

Зеленский рассказывает про протрузии, про то, как с возрастом тело теряет эластичность.

– У всех там есть (проблемы со спиной – УП). И это нормально. К этому нужно философски относиться, – считает он.

В вирусологической лаборатории президент в защитной маске

В лаборатории Зеленского встречают несколько сотрудниц в полной защите. На стенах – цитаты Шопенгауэра: "Здоровья настільки переважує решту благ, що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля".

Президент надевает халат и бахилы. От чепчика отказывается

Президент интересуется зарплатами и надбавкой 300%. Ему говорят, что получают в среднем 9 тысяч гривен. Надбавка тем, кто работает в лаборатории, не положена. Но местное руководство нашло возможность выплатить всем премии

В 18:42 Зеленский выходит из лаборатории, направляется к людям.

– Полуниця є? – кричит он через редкий забор частного дома.

– Ще немає, – отвечает ему женщина, сидящая на корточках с телефоном. – Приїжджайте, коли буде.

Местные ждут подхода президента, и он оправдывает их ожидания.

Его приветствуют, снимают на телефоны.

Владимир Зеленский не вступает в споры с людьми об уровне жизни и зарплатах. Говорит, что нужно немного потерпеть

На лицах людей маски, но они не могут скрыть эмоций. Мужские, женские, детские, старушечьи глаза вместили всё: от удивления, радости, восхищения до скепсиса, испуга и злости.

К 19:00 кортеж заезжает на территорию отеля Sobkoff. На въезде его встречают две позолоченные скульптуры львов, которые вполне пришлись бы ко двору беглого прокурора Виктора Пшонки.

В 19:20 Владимир Зеленский, переодевшись, спускается из номера на улицу.

Серая водолазка, подчеркивающая подкаченный торс. Черные джинсы, зеленые кожаные кеды с белой подошвой – он дает интервью в неформальном виде.

На огромной территории отеля, напичканной охранниками, президент расслабляется и становится "простым парнем". На вопросы журналистов УП Зеленский отвечает перед ужином, который пройдет при закрытых дверях

Вместо обещанных 30 минут президент уделяет журналистам УП больше часа.

Вначале прогуливается по внутренним дворикам, среди скульптур, под падающим тополиным пухом. В итоге садится в беседке то ли в японском, то ли китайском стиле.

Первый рабочий день Владимира Зеленского в Хмельницке длился примерно 9 часов

Говорит о Порошенко, Коломойском Авакове, Саакашвили, Путине, языке, Донбассе и Крыме (интервью с Владимиром Зеленским читайте позже на "Украинской правде").

Затем уходит ужинать и отдыхать под кряканье уток, живущих в искусственном озере, и шум воды.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 4.06.2020. Хмельницкий-Каменец-Подольский- Староконстантинов-Борисполь

Пробежка со скандалом

Утро четверга в Хмельницком встречает солнечной погодой, девятью градусами тепла и новостями о том, что накануне на фронте не было обстрелов.

В 7:15 Зеленский отправляется на пробежку возле городского озера вместе с тремя охранниками.

Ермак тоже в деле. Но прибегает немного позже основной группы.

Первого зама Ермака, Трофимова, во второй день поездки нет. Он уехал в Киев.

Президент Зеленский говорит, что любит бег, хотя он не так полезен для его позвоночника. А плавать удается не часто

Президент возвращается в отель в 8:20. Он бегал 48 минут со средней скоростью 10,3 км/ч, преодолев 8 километров 25 метров. Сжег 740 калорий.

– Неплохо, – доволен результатом глава государства.

Во время растяжки Зеленский рассказывает о том, что он кофеман, выпивает 4-5 чашек в день. Без сахара.

Новость об этом и отношении к спорту появляется на "Украинской правде" вместе с фотографиями разминки.

После пробежки и растяжки Владимир Зеленский ел яичницу с болгарским перцем

Одна из фотографий, на которой Зеленский растягивает спину, взявшись руками за лавку, и сложившись в уголок 90 градусов, быстро разлетается по соцсетям.

Неожиданно возникает бурная дискуссия – пристойна ли подобная поза для президента, и имеют ли право СМИ публиковать такое. Свое мнение по этому поводу Зеленский выскажет позже, в конце своей поездки.

Перед выездом из отеля кто-то попросил президента подписать фото девочки, и поздравить ее с днем рождения

В 10:00 он выходит из номера в новом костюме. Накануне он был в темно-сером и без галстука, сегодня – в темно-синем. И галстуке.

В некоторых автобусах из кортежа президента прячутся серьезные парни с автоматами и при полной экипировке

Семья героя

У 9-этажного бывшего общежития на улице Черновола, 60 в Хмельницком толпятся люди. Здесь живет семья спецназовца Романа Матвийца, героически погибшего на Донбассе в 2016-м.

В этом бывшем общежитии снимает квартиру семья погибшего героя, пока в их собственной идет ремонт

Он заходит в подъезд в 10:11 под крики брюнетки в красном, машущей рукой с балкона: "Мы вас любим!".

Зеленский направляется к лифту, но охранник не пускает:"Аварийное состояние. Может застрять"

– Ну, не знаю, – сомневается президент, поднимаясь по лестнице на пятый этаж. – Я все життя прожив в такому будинку, на 13 поверсі.

Зайдя в квартиру, он снимает обувь, несмотря на возгласы встречающих.

Заметно, что президент чувствует себя неловко, глядя на Валентину, вдову погибшего, и его сына Ивана, закончившего четвертый класс.

"Для нас дуже велика честь бути тут, – говорит Зеленский, вручая орден "Золотая звезда". – Важливо, щоб ти зрозумів, хто був і є твій батько, тому що герої не вмирають"

Ваня рассказывает, что мечтает быть военным, как отец. Но его бабушка, мать погибшего Романа Матвийца, вступает в разговор: "А бабушка що каже? Що воєнних хватить нам, правда?".

Президента приглашают на кухню пить чай. Здесь он уже чувствует себя раскованней, ведя непринужденную беседу с хозяевами дома, и дарит мальчику iPad.

– Яка у вас була іграшка в дитинстві? – интересуется журналист УП.

– Ну, таких не було, – смотрит Владимир Зеленский, на раскрытую коробку с надкусанным яблоком. – Пістолети. Дуже дорого було мати металевий з пістонами. Був один такий.

Президент обращает внимание на магнитики на холодильнике. Ему отвечают, что за границей никто из семьи не был. Те магнитики, что из Европы, дарили друзья

За чашкой черного чая с печеньем заходит разговор о коронавирусе. Мальчик Ваня говорит, что уже соскучился по друзьям и прогулкам по городу.

– А не пускають? – спрашивает президент. – Зараз вже можна в місто ходити.

– Мама не хоче, – отвечает школьник.

– Люди вчора в центрі міста ходили в масках, – делится впечатлениями Зеленский. – Відсотків 50, чесно кажучи. На жаль. Сьогодні я отримав цифри. Кількість захворілих збільшилася. Антирекорд.

Президент выходит из квартиры в 10:40. В подъезде его настигает брюнетка, которая раньше махала ему рукой с балкона.

– Шановний пане президенте, можна з вами? – достает она телефон. – Я вас так люблю, правда! Як би ви були неодруженим, я б за вас заміж вийшла.

Я вас дуже прошу, зверніть увагу на логістичний бізнес. Будь ласка, займіться цим. Можна вас обняти? Всьо, щасливо!

Поклонница Зеленского прорвалась сквозь охрану и призналась президенту в любви

– Ми вас любимо! Пенсію нам добавляйте, що ж ви?! – просят Зеленского, когда он выходит на улицу.

– Знаю, знаю. Будемо працювати над цим, – обещает он.

Кравчук, Хмельницкий и Бандера

В 11:00 Владимир Зеленский посещает общежитие №3 Хмельницкого национального университета.

Коридоры пятиэтажки 78 года постройки встречают еще не выветрившимся запахом свежей краски – к приезду президента здесь готовились.

Экскурсия в общежитии длится около 10 минут. Президенту показали, как живут современные студенты. Самих студентов не было

Гостю с Банковой показывают столовую, кухню, спортзал. Рассказывают, сколько стояков удалось заменить.

– А тут у нас комп’ютерний клас, – заводят его в комнату. – Скрізь вайфай.

Осмотрев общежитие, президент отправляется инспектировать строительство дорог.

В пути Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов УП на историческую тему.

Президент делает долгие паузы. Он аккуратно подбирает слова. Чтобы никого не обидеть из разношерстной армии сторонников из разных регионов, давших ему в 2019-м 73,22%.

– Яка історична постать більш за все захоплює?

– Я дуже поважно відношусь до Кравчука. Він дав Україні незалежність. Щоб там не було. Багато всього кажуть.

Але хто такий Кравчук сьогодні? Він – перший президент України. Зрозуміло, що люди підтримали на референдумі. Все це зрозуміло. Але…

– А ще кілька персоналій українських?

– Дипломатія, перемовини й хитрість Богдана Хмельницкого – там у нього всього було дуже багато. Він воював, потім з ними сідав за стіл. Потім мирився, потім союзничав. Все викручував, що потім забрав назад до України.

Є дуже багато різного про Богдана Хмельницького – щось домовився, комусь продався. Все це, знаєте, дрібниці, з яких не складається історія України.

– Не можу не запитати про ставлення до Степана Бандери

– До Степана Бандери різне ставлення.

– Ваше особисте?

– Слухайте, в мене не може бути ставлення до таких людей, до таких подій за таких часів, про які ми з вами читаємо, але ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення.

– Ви вважаєте його героєм?

– Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, – є її синами, є її дійсно героями. У нас від героя до ворога – один крок.

Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери (на востоке страны – УП). Нема однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство та відповідати на ті питання, на які повинен відповісти час.

В 11:20 кортеж останавливается за городом, где выстраивается в ряд новая дорожная техника. Тут капитально обновляют трассу M12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка.

Инспекция дорог – одно из самых популярных занятий всех украинских президентов

В окружении телевизионных камер глава госагентства автодорог Александр Кубраков рассказывает об амбициозных планах. В 2020 году в Хмельницкой области отремонтируют 208 километров дорог.

Для короткой экскурсии на трассе в Хмельницкий приезжает из Киева Александр Кубраков

В 11:46 кортеж заезжает на территорию Хмельницкого аэродрома.

Делегацию ждут три вертолета. Белый, модернизированный Ми-8 – президентский.

Посадка в вертолет происходит очень быстро, под чутким руководством охраны

И еще два Ми-8 – в камуфляжной раскраске. В этих двух – спартанские условия, сильно пахнет керосином и укачивает тех, у кого есть сложности с вестибулярным аппаратом.

В 11:50 три "вертушки" взмывают вверх. Они летят со средней скоростью 180 км/час на высоте примерно 150 метров.

Полет до Каменца-Подольского занимает 30 минут, во время которых президент общается с журналистом УП.

"Незалежність українців неможливо відібрати. І навіть анексувати"

Владимир Зеленский сидит за столиком, в бежевом кожаном кресле с гербом Украины. Напротив него Андрей Ермак. Президент ставит на подзарядку свой iPhone.

– Ти подивись, яка у нас гарна країна! – смотрит он в иллюминатор и достает откуда-то леденец.

– Я Янека згадав, – обращается он, смеясь, к Кириллу Тимошенко. – Конфєтки, пам’ятаєш?

Все в салоне улыбаются, оценив шутку.

По словам оператора УП, который летел в президентском вертолете, находиться в воздухе на этом борту достаточно комфортно

– Після вчорашнього дзвінка голові "Укрексімбанку" написали, що ми впливаємо на банківську систему, – улыбается Зеленский. – Що ми не маємо право це робити. Я ось думаю, може ще раз передзвонити, щоб закріпити? І запитати – як у вас? Вийшло розблокувати кредитування?

– Що для вас незалежність? – спрашивает журналист УП.

– Наш прапор, – отвечает после небольшой паузы Зеленский. – У багатьох випадках – як серед військових, так і серед спортсменів. Коли наші виграють, дійсно – сльоза. По іншому ставишся до жовто–блакитних кольорів.

Пам’ятаю 90-ті, коли в школах навчалися, університетах, не було такого відношення до кольорів прапору. До гімну. Зараз, коли звучить гімн, всі встають із задоволенням, з повагою.

– Незалежність – це розуміння, що ти – саме українець, – продолжает он.

– А хто такий українець? Чим ми відрізняємося від росіян, білорусів, наприклад?

– Ми дуже ментально відрізняємося. Щирі, дуже свободні. Реально – ду–у–у–же свободні! Вільна, степна (страна – УП), знаєш?

– Дух козацький?

– Так, воно є точно. В жилах тече ця, навіть не кров, а свобода.

– Після чого ви це зрозуміли?

– Напевно, на Майдані, ще коли Ющенко став президентом. Здається, тоді всі зрозуміли, мільйони людей.

Незалежність українців в ментальності, в крові, в мозку. Це те, що є, що буде. Те, що неможливо відібрати. І навіть анексувати.

– Коли громадянин Зеленський зрозумів, що він – не радянська людина?

– Я народився в радянській сім’ї. Мій дід був комуністом. Він був опером. Все життя був бідним, хоча був полковником. Дуже поважною особою.

Мій батько вже не вступав в партію, хоча всі тиснули. Він був людиною з науки. Для науковців були плюси в радянські часи. Було дуже багато технологічних розробок, наукових досліджень.

Але ментально батько теж був свободним. Я народився в достатньо свободній сім’ї.

– Ви відчували себе українцем?

– Так, ми завжди відчували. Особливо ти розумієш, що українець, коли ти – на Заході. "О, українець! Ми вас дуже поважаємо".

– Ще до війни наші колеги телевізійники – колишні, на жаль – говорили: "Хочеш відпочити від Москви, їдь до Києва!". Всі відпочивали в Києві. Вони казали, що у вас є ця не вовча, а людська атмосфера.

При отказе одного из двигателей президентского МИ-8 в полете второй двигатель выходит на повышенную мощность. Борт может лететь горизонтально без снижения высоты

На подлете к Каменцу-Подольскому Владимир Зеленский отвечает на вопрос УП, какое впечатление произвели на него украинские воины на Донбассе.

– Дуже міцні люди, – говорит он. – І це не тільки дух. Коли ти тиснеш руку, ти відчуваєш, скільки в цій людині сили. І це – не про м’язи, не про фізику.

Знаєш, як в Сполучених Штатах – дім, і там от така стіна (показывает пальцами ширину в сантиметров пять – УП). Там все чути, і можна проломити. А в нас така – в метр стіна! Кірпіч! Ось таке в мене було відчуття від цих людей. Я їм довіряю.

Коли ми йшли в траншеях, ти відчуваєш прям дуже сильно, що він – як стіна, яка захищає. Відчуваєш велику повагу. Мені сподобається, коли ця людина запросить мене до столу. Для мене – це честь. Працюють на країну від а до я, віддаючи своє життя.

– Росіяни такого духу не мають?

– Ми ж багато росіян знаємо. Особливо в акторській галузі є стільки росіян, які на нашому боці. Настільки… Талановиті, міцні! Там дійсно багато людей, які мають теж такий дух. Але вони розділені цією дійсно потужною інформаційною історією.

Крепость и лук президента

В 12:20 вертолетный кортеж приземляется в Каменце-Подольском.

Аэродром в Каменце – фактически простое поле

Через 15 минут Владимира Зеленского водят улочками старого города под приветственные возгласы прохожих, пытающихся сделать селфи.

– Володимир Володимировичу, ви – найкращий! – кричит женщина, перепутав отчество.

На центральной площади президент подходит к уличной кофейне, берет эспрессо.

– Крута кава. Дуже. Дякую! – выбрасывает он пустой стаканчик в урну.

В Каменце охране президента приходится проще, чем в Хмельницком. В старом городе не так уж и много зевак. Гостя ведут в музей миниатюр "Замки Украины" под разыгравшимся жгучим солнцем

Президент рассказывает, что уже был в этом городе, и не раз.

– Не думаю, що треба стати президентом для того, щоб погуляти Кам’янцем, – шутит он, глядя на крепость, стоя у края холма.

– Ви можете побачити наш каньйон могутній. До речі, йому 200 тисяч років, – говорит экскурсовод.

– Дуже красиво! – оценивает панораму глава государства.

– Ми знаходимося в старому місті, на півострові. Ви знаєте чи ні?

– Де півострів? – Зеленский удивленно озирается по сторонам.

– На природному скельному перешейку. Далі ось так пішов півострів, навколо якого тече річка. Це, можна сказати, унікально!

В Каменец-Подольской крепости Зеленскому показывают гончарную мастерскую, дают попробовать свежеиспеченный хлеб.

От бограча он отказывается. Но соглашается стрельнуть из лука.

В крепости президента встретили хлебом. Без соли

Владимир Зеленский попробовал себя в роли средневекового рыцаря Фото: Офис Президента

Президент натягивает тетиву, целится несколько секунд, и попадает в заднюю ногу нарисованного кабана.

– Не вбив – вже добре. Вбивати не можу, – говорит он под аплодисменты публики.

На большой деревянной платформе, сооруженной в крепости к приезду главы государства, больше часа длится совещание с представителями туристического бизнеса.

На совещании по туризму президент опять без маски. Под палящим солнцем, без сантиметра тени, участники просят Зеленского либерализовать визовый режим для иностранцев, уменьшить налоги для гостиниц и создать нацсовет по вопросам туризма

Охранники прикрывают президента своими широкими спинами

Территорию замка Зеленский покидает в 15:00, последний раз за эти два дня пообщавшись с публикой.

– Героям слава! – кричит мужчина из толпы.

– Слава Україні! – уверенно отзывается гарант.

Последний автограф в Каменец-Подольской крепости Зеленский сделал на майке с собственным изображением

Штормовое предупреждение

В 15:15 президента привозят на территорию отельно-развлекательного комплекса Gala в Каменец-Подольском.

Он удаляется с окружением на обед. И сам же раскрывает часть своего меню, выложив в соцсети фото с грибной юшкой.

– Це вищий пілотаж. Такої смачної ще ніде не куштував. Раджу всім! – написал Зеленский.

В 15:45 безоблачное небо постепенно затягивается облаками, начинает накрапывать дождь. Очень быстро он усиливается.

– Штормовое предупреждение, – говорит один из УДОшников.

Обед не спешат заканчивать из-за штормового предупреждения

Трое охранников садятся за стол, попивая воду из пластиковых стаканчиков.

– Военные (вертолеты – УП) заведутся без проблем. Полетят нормально, им – пофиг, – говорит один из них.

Внезапно погода резко меняется. Начинается настоящий ливень, с раскатами грома и молнией.

Через 40 минут все заканчивается также неожиданно, как и началось.

К вертолетной площадке кортеж с президентом едет по улице без ливневок, которую внезапный и сильный дождь превратил в мощный ручей.

В 17:00 три Ми-8 взлетают над Подольскими Товтрами и вьющейся змейкой рекой Смотрич.

Первым из трех "вертушек" взлетает белый президентский борт

Через 40 минут "вертушки" приземляются на военной базе в Староконстантинове, где Владимира Зеленского ждет АН-148 100B.

На военной базе в Староконстантиновке прощаются с президентом, оставаясь наедине со своими проблемами и остатками советской авиации

Возле фюзеляжа устанавливают "рамку". Проверяют багаж всех, кто летит "эконом-классом" – в хвосте самолета.

Пассажиров встречают те же улыбчивые стюардессы в масках. Но температуру на входе больше не меряют.

В 18:07 колеса АН-148 отрываются от взлетки базы, оставляя зачехленные Су-24 на земле – грозить врагу со спутниковых снимков.

"Неприятность эту мы переживем"

На обратном пути в самолете Владимир Зеленский выглядит свежим. Хотя говорит, что поездки выматывают.

Воспользовавшись последней возможностью поговорить, журналист УП показывает президенту ту самую фотографию с ним после пробежки. Ее раскритиковали в соцсетях, считая что главе государства нельзя показываться в таких позах.

– Для многих сегодня стало откровением, что вы – человек. Из крови...

– И плоти, – соглашается Зеленский.

– Вы видели это фото? – показывает журналист экран смартфона.

– Нет, – смотрит заинтересованно глава государства, и улыбается. – Смешная.

– В интернете пошла волна. Люди стали это как-то интерпретировать.

– Пошлости, да? – понимающе кивает президент.

– Карикатуры, мемы. О том, что это – непристойно. Вас публикация такого фото не обижает?

– Нет. Ну, я понимаю, что так зафиксирована поза. Это – жизнь.

– Вас задевает, когда используют какие–то ваши фото, изображения, устраивают хайп?

– Послушай, я не делаю из этого трагедии. Это как в обычной жизни. Ты ударился – тебе больно. От этого мне больно. Но когда я – маленький мальчик, я ударился, плачу, хочу к маме на ручки.

Когда ты уже взрослый мальчик, ты терпишь, потому что понимаешь – это обстоятельства жизни. И ты должен ее принимать такой, какая она есть.

Для меня это даже – не шрам. Это – синяк. Я не читал комментариев. Даже не знал, что есть такая фотография, и она обсуждается.

– Даже Ирина Геращенко высказала свое экспертное мнение. Петра Алексеевича, наверное, сложно представить в подобных обстоятельствах?

– Я думаю, что, наверное, такой фотографии у Петра Алексеевича никогда бы не было. Тем живее я. Ничего страшного. Все нормально. Неприятность эту мы переживем.

– Підсумовуючи ваш рік президента, ви вірите у ваш успіх впродовж наступних чотирьох? Ви вірите в успіх України?

– Вірю.

– Президент Зеленський увійде в історію, як який президент?

– (пауза) Такий, який не воював за владу.

В 18.44 колеса президентского борта касаются бориспольской взлетки.

На следующий день 5 июня 2020 года, КМИС публикует данные свежего соцопроса. Если бы выборы прошли в ближайшее время, 40,9% избирателей, определившихся с выбором, отдали голос Владимиру Зеленскому. Петру Порошенко – 15,7%.

Евгений Руденко, Роман Кравец, Эльдар Сарахман