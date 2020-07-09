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Смолию неподалеку от дома устроили акцию с гробами и венками

Четверг, 9 июля 2020, 08:28
Смолию неподалеку от дома устроили акцию с гробами и венками

На въезде в село, где живет бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, люди оставили гробы и похоронные венки с цветами.

Источник: Twitter Смолия с фото, Facebook НБУ

Прямая речь Смолия: "08.07.2020. Украинский вечер. Без комментариев".

 

Комментарий Нацбанка: "К вечеру у нас конкурс – угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять плюс похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз.

Чтобы вы долго не думали, рассказываем. Это мирная "акция" (читай – спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и –кс-чиновников... бинго! – Национального банка Украины. Она сегодня вечером началась на въезде в поселок, где живет экс-глава НБУ Яков Смолий. Ровно неделю назад он подал заявление об увольнении с обоснованием "за систематическое политическое давление".

Что можем вам сказать? Наша песня хороша, начинай сначала. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. главы Екатерины Рожковой? Завтра с утра? Или уже с понедельника?

К слову, Национальный банк имеет современную систему оценки работы своих сотрудников. Каждому человеку устанавливаются так называемые "ключевые показатели эффективности" (KPI).

Новый глава еще не назначен. Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы руководителя центробанка.

Вполне вероятно, что эта акция, собственно, для нового главы и предназначена. Однако цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы наоборот был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого "экшена".

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Напомним: 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности главы Национального банка Украины, мотивировав этот шаг политическим давлением. Верховная Рада уволила его с должности.

7 июля команда Нацбанка заявила о травле и шантаже.

Читайте также: Национальный банк теряет голову: почему Смолий подает в отставку и кто его заменит

Темы: НБУ
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