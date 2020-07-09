Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко на разговор якобы с Путиным: Это все фейк и месть Кремля

Четверг, 9 июля 2020, 15:22
У Порошенко на разговор якобы с Путиным: Это все фейк и месть Кремля
ФОТО РИА НОВОСТИ

В партии бывшего президента Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и президента РФ Владимира Путина.

Источник: пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске"до "убийства Петром Порошенко родного брата".

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом...

И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры с навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко.

Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля".

Детали: В партии Порошенко считают, что Деркач и прокурор Константин Кулик, которые на пресс-конференции в четверг опубликовали якобы разговора Порошенко - "участники кремлевского плана по отбеливание Путина, снятие с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину".

Также в "Евросолидарности" пишут, что слова Кулика и Деркача коррелируются с заявлением генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко.

В частности, там пишут, что юристы, которые "обслуживают пятую колонну, в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества".

Все эти факты в партии бывшего президента называют "частью спецоперации московской агентуры" и "местью Кремля" Порошенко.

Также в "ЕС" опубликовали отрывки из книги бывшего президента Франции и участника "Нормандской четверки" Франсуа Олланда.

Олланд писал, что Порошенко "держался очень достойно и твердо отстаивал свои позиции". По его воспоминаниям, "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга", но Порошенко "оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны".

Что было раньше: 9 июля нардеп Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса Порошенко и президента РФ Путина. Разговор якобы состоялся в апреле 2015 года.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи телефонного разговора якобы Путина и Порошенко.

Предыстория:

  • 9 октября народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава несколько лет предоставлял посольству США в Киеве информацию о ходе резонсних дел, которые касались Украины и США.
  • Деркач заявил, что у него есть документы о совершении давления на Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma". Нардеп сказал, что Шокин планировал допросить членов правления "Burisma", в частности Хантера Байдена.
  • В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоПутинРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: