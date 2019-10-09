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Нардеп Деркач обнародовал информацию о "влиянии посольства США на НАБУ"

Среда, 9 октября 2019, 10:31
Нардеп Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ

Народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Деркача: "Будет обнародована переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, которая у дела по статье 111 УК государственная измена, а также документы в рамках 6 уголовных производств в отношении компании" Burisma ", где фигурирует экс-вице- президент США Джо Байден и его сын Хантер...

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж долгое время оказывал посольству США информацию, которая влияла на события в Украине и США. НАБУ сливало информацию сотрудникам посольства США и координировало свои действия по ряду резонансных дел".

Детали: По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 гг. На правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.

Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma".

Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

 
первый слайд

Деркач пояснил, что сотрудница посольства делала запрос в НАБУ о деятельности экс-министра экологии Николая Злочевского, который фигурирует в расследовании в отношении компании "Burisma". По мнению украинских правоохранителей, Злочевский связывался через лоббистов с Байденом старшим и предлагал разделить прибыль газодобывающей компании.

 
второй слайд

Хантер Байден получил более 16,5 млн долларов.

третий слайд
третий слайд

Относительно Злочевского в 2014 открыли дело о незаконном обогащении на около 1 млрд гривен. По словам Деркача, записки адвоката президент США Рудольфа Джулиани, которые опубликовали ранее, свидетельствуют, что дело против Злочевского закрыли из-за страха перед США.

Нардеп на пресс-конференции рассказал, что в записках Джулиани речь шла о распоряжении вице-президента США Байдена задержать финансовую помощь Украине в размере 1 млрд долларов. По словам Шокина, у него был план расследования компании "Burisma", учитывая допросы членов правления.

 
четвертый слайд

НАБУ собирала информацию о Шокине.

пятый слайд
пятый слайд

Деркач обнародовал информацию о том, что Байден старший получил более 900 тысяч долларов от "Burisma". В частности, расследователи сообщают, что средства он получил через счета лоббистской компании "Rosemont Seneca Partners" за "консультационные услуги".

 
шестой слайд
седьмой слайд
седьмой слайд
восьмой слайд
восьмой слайд
девятый слайд
девятый слайд

Деркач также опубликовал информацию о том, что в НАБУ консультировались с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.

 

десятый слайд

 
одиннадцатый слайд
 
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тринадцатый слайд

Деркач народный депутат 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член "Партии регионов". В 2019 году был избран нардепом по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

В конце 2016 года он написал заявление на имя спикера парламента о выходе из состава депутатской группы "Воля народа".

Почему это важно: С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Луценко также добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.

Кроме того, в 2016 году после опубликования черной бухгалтерии "Партии регионов" на директора НАБУ Артема Сытника и экс-нардепа Сергея Лещенко подавали в суд из-за возможного вмешательства в выборы США 2016 года.

Суд сначала признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте. А в июле 2019 года апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции по этому делу.

Узнать больше:

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Предыстория:

  • Ранее FoxNews обнародовало заметки разговора с экс-генпрокурором Виктором Шокиным, которые записал адвокат Трампа Рудольфа Джулиани. В них говорится, что Шокин рассказал, как под давлением со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден. 
  • Также Шокин в разговоре с Джулиани добавил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко сказал ему не расследовать дело Burisma, поскольку это "не было в интересах Джо и/или Хантера Байдена".
  • Порошенко уверяет, что не давал указаний закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma.
  • 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии на выборах президента США в 2020 году призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским мог давить на того, призывая начать расследование против Байдена и его сына.
  • 24 сентября Палата представителей Конгресса США инициировала формальное расследование действий Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте
  • 25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение разговора июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Они говорили о деле Хантера Байдена.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаНАБУТрамп
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