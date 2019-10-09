Нардеп Деркач обнародовал информацию о "влиянии посольства США на НАБУ"

Народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Деркача: "Будет обнародована переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, которая у дела по статье 111 УК государственная измена, а также документы в рамках 6 уголовных производств в отношении компании" Burisma ", где фигурирует экс-вице- президент США Джо Байден и его сын Хантер...

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж долгое время оказывал посольству США информацию, которая влияла на события в Украине и США. НАБУ сливало информацию сотрудникам посольства США и координировало свои действия по ряду резонансных дел".

Детали: По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 гг. На правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.

Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma".

Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

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Деркач пояснил, что сотрудница посольства делала запрос в НАБУ о деятельности экс-министра экологии Николая Злочевского, который фигурирует в расследовании в отношении компании "Burisma". По мнению украинских правоохранителей, Злочевский связывался через лоббистов с Байденом старшим и предлагал разделить прибыль газодобывающей компании.

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Хантер Байден получил более 16,5 млн долларов.

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Относительно Злочевского в 2014 открыли дело о незаконном обогащении на около 1 млрд гривен. По словам Деркача, записки адвоката президент США Рудольфа Джулиани, которые опубликовали ранее, свидетельствуют, что дело против Злочевского закрыли из-за страха перед США.

Нардеп на пресс-конференции рассказал, что в записках Джулиани речь шла о распоряжении вице-президента США Байдена задержать финансовую помощь Украине в размере 1 млрд долларов. По словам Шокина, у него был план расследования компании "Burisma", учитывая допросы членов правления.

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НАБУ собирала информацию о Шокине.

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Деркач обнародовал информацию о том, что Байден старший получил более 900 тысяч долларов от "Burisma". В частности, расследователи сообщают, что средства он получил через счета лоббистской компании "Rosemont Seneca Partners" за "консультационные услуги".

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Деркач также опубликовал информацию о том, что в НАБУ консультировались с посольством США по поводу того, как отвечать на публичные запросы.

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Деркач народный депутат 6 созывов. Дважды он проходил в Раду как член "Партии регионов". В 2019 году был избран нардепом по мажоритарной системе в округе № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

В конце 2016 года он написал заявление на имя спикера парламента о выходе из состава депутатской группы "Воля народа".

Почему это важно: С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. Уже после увольнения Йованович президент США Дональд Трамп в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленский назвал ее "плохим послом".

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Луценко также добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.

Кроме того, в 2016 году после опубликования черной бухгалтерии "Партии регионов" на директора НАБУ Артема Сытника и экс-нардепа Сергея Лещенко подавали в суд из-за возможного вмешательства в выборы США 2016 года.

Суд сначала признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте. А в июле 2019 года апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции по этому делу.

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