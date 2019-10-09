Нардеп Деркач обнародовал информацию о "влиянии посольства США на НАБУ"

Народный депутат Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, из которых следует, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава в течение нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Деркача: "Будет обнародована переписка сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, которая у дела по статье 111 УК государственная измена, а также документы в рамках 6 уголовных производств в отношении компании" Burisma ", где фигурирует экс-вице- президент США Джо Байден и его сын Хантер ".

Подробности: По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 гг. На правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.

Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании "Burisma".

Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.

Документы, которыми располагает нардеп, свидетельствуют о том, что Углава через свою помощницу Полину Чиж передавал посольству США информацию, которая, по его словам, является важной частью "пазла" вмешательства в выборы в США и международной коррупции.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

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