Через 3 дня пожар на Луганщине удалось локализовать

В четверг, 9 июля, пожарным удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который произошел 6 июля вблизи с.Осколонивка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново".

Детали: Сейчас остаются три очаги тления.

Сообщается, что угрозы распространения огня нет.

К тушению пожара привлекли 1 тыс. 494 человек и 293 единицы техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).

На месте пожара работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.

Предыстория: