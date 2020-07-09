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Через 3 дня пожар на Луганщине удалось локализовать

Четверг, 9 июля 2020, 18:26
Через 3 дня пожар на Луганщине удалось локализовать

В четверг, 9 июля, пожарным удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который произошел 6 июля вблизи с.Осколонивка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново".

Детали: Сейчас остаются три очаги тления.

Сообщается, что угрозы распространения огня нет.

 
 
 

К тушению пожара привлекли 1 тыс. 494 человек и 293 единицы техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).

На месте пожара работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.

 
 

Предыстория:

  • 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
  • Утром 7 июля пожар локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи с Капитансво.
  • Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.
  • Правоохранители рассматривают три версии возгорания.
  • Из-за пожара на Донбассе Украины в Трехсторонний контактной группе запросила всеобъемлющий режим тишины.

Украинская правда

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Темы: пожарЛуганская областьГСЧС
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