Через 3 дня пожар на Луганщине удалось локализовать
В четверг, 9 июля, пожарным удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который произошел 6 июля вблизи с.Осколонивка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространилась на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново".
Детали: Сейчас остаются три очаги тления.
Сообщается, что угрозы распространения огня нет.
К тушению пожара привлекли 1 тыс. 494 человек и 293 единицы техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля осуществлено 2 сброса - 16 т воды).
На месте пожара работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и оперативная группа ГСЧС.
Предыстория:
- 6 июля около 13 часов в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
- Утром 7 июля пожар локализован, однако к вечеру огонь распространился на село Смоляниново и лесничество вблизи с Капитансво.
- Вследствие большого пожара в Луганской области погибли 5 человек.
- Правоохранители рассматривают три версии возгорания.
- Из-за пожара на Донбассе Украины в Трехсторонний контактной группе запросила всеобъемлющий режим тишины.