В Украине изменились правила карантина

С 1 августа Украина меняет подход к внесению других стран в красную или зеленую зону в связи с эпидемией COVID-19, обновляет списки раз в неделю и позволяет усиливать или ослаблять карантин в отдельных городах и районах областей.

Источник: решение правительства, принятое ранее

Детали: Если раньше Украина измеряла количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне.

Первый показатель – прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель - процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.

По таким двум показателям Украина будет измерять сложность эпидситуации и раз в 7 дней будет составлять перечень стран красной и зеленой зоны, чтобы для украинцев пересечение границы было более прогнозируемым и понятным.

Территорию Украины с 1 августа также будут делить по 4 критериям на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны – и для пересечения границ "красной" и "зеленой" зоны будут установлены соответствующие посты на границах административно-территориальных единиц.

Если область 5 дней подряд будет превышать 4 общенациональных индикатора, которые были до этого, эту область разобьют на районы и города областного значения – и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусом.

И в зависимости от того, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен в зеленую, желтую, оранжевую или красную зону. Красная – это самая критическая зона, в которой закрывается все.

Если в области есть красная зона, то карантин здесь длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области не уменьшится, и область не перейдет в оранжевую, желтую или зеленую зону. Когда три дня подряд показатель лучше, район переводят в другую зону.

Зеленая зона – это общеобязательные требования, которые сегодня есть. Желтая – это "буферная зона", которая не очень отличается от "зеленой" по ограничениям, но становится предупредительной. В этот период запрещено посещать дома пожилых людей, больницы, социальные учреждения.

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