Карантин с 1 августа: Украина – по зонам, пересечение границы и линии разграничения – по-новому

С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет действовать по-новому, страна поделена на 4 зоны эпидемической опасности, изменен подход к отнесению других стран к красной и зеленой зонам, а также изменены требования к въезду граждан с оккупированных территорий.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге; Министерство внутренних дел

Прямая речь Ляшко: "Есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен адаптивный карантин, который... ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием".

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения Карта ЦОЗ

Детали: 31 июля Украину поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности из-за коронавирусной болезни COVID-19: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В красную, оранжевую и желтую зоны попали 8 областей. В "красной" - Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

Национальная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывает 4 показателя: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления больных, динамику распространения COVID-19.

Если 5 дней подряд хотя бы один из показателей превышает норму, меняется зонирование территориально-административных единиц. Чтобы потом ослабить ограничения – нужно чтобы 3 дня подряд показатели были в норме.

С 1 августа меняются подходы к пересечению государственной границы: для отнесения других стран к "зеленой" или "красной" зонам будут учитывать количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за 14 дней (не должно превышать украинский показатель) и прирост новых случаев за 14 дней (не должен составлять более 30%).

По словам Ляшко, 66 стран – "зеленых", остальные – "красные". Люди, которые приезжают из "зеленой" зоны, должны лишь иметь полис медицинского страхования, а люди из "красной" зоны – как иностранцы, так и украинцы – обязаны еще пройти 14-дневную самоизоляцию или могут сдать ПЦР-тест в течение суток или за 48 часов до приезда.

Кроме того, действуют ограничения относительно порядка пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Сьогодні набула чинності Постанова Уряду щодо встановлення карантинних правил на період з 1 по 31 серпня 2020 року

Звертаємо увагу, що за рішенням Командувача ООС встановлені додаткові обмеження щодо порядку пропуску осіб через лінію розмежування.

Деталі: https://t.co/FAPmSHThhA pic.twitter.com/ihb2XQTEjv — МВС України (@MVS_UA) August 1, 2020

По правилам, которые будут действовать с 1 по 31 августа по меньшей мере, пограничники будут отказывать в пропуске в Украину иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19 (кроме постоянно проживающих в Украине и беженцев),

Люди, которые прибывают из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, должны будут пройти самоизоляцию с приложением "Дій вдома" или обсервацию.

Постановление правительства №641 освобождает от самоизоляции выезжающих с временно оккупированных территорий Украины, но командующий ООС определил, что те, кто въезжает из ОРДЛО (кроме участников ВНО), должны пройти самоизоляцию с приложением "Дій вдома" или обсервацию.

Пересечение линии разграничения на Донбассе для иностранцев и лиц без гражданства возможно только со страховым полисом.

После въезда из Крыма самоизоляция не нужна.