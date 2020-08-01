Карантин с 1 августа: Украина – по зонам, пересечение границы и линии разграничения – по-новому

С 1 августа адаптивный карантин в Украине будет действовать по-новому, страна поделена на 4 зоны эпидемической опасности, изменен подход к отнесению других стран к красной и зеленой зонам, а также изменены требования к въезду граждан с оккупированных территорий.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге; Министерство внутренних дел

Прямая речь Ляшко: "Есть основания для усиления карантина, поэтому и предложен адаптивный карантин, который... ищет баланс между экономическим влиянием и эпидемическим влиянием".

Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения Карта ЦОЗ

Детали: 31 июля Украину поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности из-за коронавирусной болезни COVID-19: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В красную, оранжевую и желтую зоны попали 8 областей. В "красной" - Луцк, Тернополь и Кицманский район в Черновицкой области.

Национальная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывает 4 показателя: загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявления больных, динамику распространения COVID-19.

Если 5 дней подряд хотя бы один из показателей превышает норму, меняется зонирование территориально-административных единиц. Чтобы потом ослабить ограничения – нужно чтобы 3 дня подряд показатели были в норме.

С 1 числа меняются подходы к пересечению государственной границы: для отнесения других стран к "зеленой" или "красной" зонам будут учитывать количество новых случаев COVID-19 за 14 дней (не должно превышать украинский показатель) и прирост новых случаев за 14 дней (не должен составлять более 30%).

Кроме того, по решению командующего Операции объединенных сил установлены дополнительные ограничения относительно порядка пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

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