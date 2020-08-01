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Разведка В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения

Суббота, 1 августа 2020, 15:29
Константин Затулин на фото

Украинская разведка считает, что в системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины произошли существенные изменения, идеолог "русского мира" Константин Затулин получил влияние на представителя России в Трехсторонний контактной группе Дмитрия Козака.

Источник: глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в материале для ZN.ua

Прямая речь Кондратюка: "Особое внимание разведка уделяет анализу процессов, происходящих в оккупационных структурах в ОРДЛО. В последнее время там произошли большие изменения, прежде всего в системе российского кураторства над территориями.

Так, после отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекта "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель".

Детали: Кондратюк процитировал Затулина: "…вести долгие переговоры, по возможности создать такую модель типа минских соглашений, чтобы Донбасс был фактически независимым, формально в составе Украины, и мог влиять на политику украинского правительства.

Надеюсь, что к этому времени американцы устанут ею заниматься, устанут бросать ресурсы в эту топку, махнут рукой и свергнут какого-то националиста, и придет более-менее умеренный режим.

Дождаться его эволюции и построить с ним отношения".

Темы: разведкаОРДЛОТКГРосcияДонбасс


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