Россия намекнула на выход из переговоров по Донбасса: у Зеленского отреагировали

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников, в офисе Владимира Зеленского считают это "дипломатическими играми".

Источник: информированный источник УП, комментарий председателя Офиса президента Андрея Ермака, предоставленный УП

Детали: Источник подтвердил УП, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбасса на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

Ермак в комментарии "Украинской правде" заверил, что Украина заняла проактивную и более жесткую позицию, и процесс переговоров "качественно переформатирован".

Прямая речь: "Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности.

Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию.

И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу.

Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается...

Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология.

Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям".

Детали: Ермак также отметил, что Украина имеет "четвертый день тишины на Донбассе", и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и Нормандского формата. По его словам, это свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе.