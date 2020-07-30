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Россия намекнула на выход из переговоров по Донбасса: у Зеленского отреагировали

Четверг, 30 июля 2020, 20:39
Россия намекнула на выход из переговоров по Донбасса: у Зеленского отреагировали

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников, в офисе Владимира Зеленского считают это "дипломатическими играми".

Источник: информированный источник УП, комментарий председателя Офиса президента Андрея Ермака, предоставленный УП

Детали: Источник подтвердил УП, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбасса на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

Ермак в комментарии "Украинской правде" заверил, что Украина заняла проактивную и более жесткую позицию, и процесс переговоров "качественно переформатирован".

Прямая речь: "Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности.

Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию.

И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу.

Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа, по-прежнему продолжается...

Мы находимся в диалоге и стремимся к результату. Градус переговоров может повышаться или снижаться, это нормально, это дипломатия. И это - переговорная психология.

Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям".

Детали: Ермак также отметил, что Украина имеет "четвертый день тишины на Донбассе", и это - прямой результат работы именно ТКГ в Минске и Нормандского формата. По его словам, это свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе.

Напомним: Начиная с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

30 июля главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что с начала режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе встречаются единичные обстрелы боевиков.

30 июля враг дважды провоцировал украинских воинов.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашения
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