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Песков открестился от слов Козака о выходе из переговоров по Донбассу

Пятница, 31 июля 2020, 13:22
Песков открестился от слов Козака о выходе из переговоров по Донбассу
фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передергиванием и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак такого не говорил.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием".

Детали: По словам Пескова, работа на уровне помощников будет продолжаться.

Что было раньше: Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заверил, что говорить о разрушении нормандского формата рано.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашенияРосcиянормандский формат
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