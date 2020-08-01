Главный разведчик считает, что вторжение РФ в Украину будет, но не осенью

Россия развернула вокруг Украины войска, которые насчитывают почти 80 тысяч бойцов, и вторжение в Украину для Кремля - ​​"лишь вопрос времени и возможностей", считает руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

Источник: Кондратюк в материале на страницах ZN.ua

Прямая речь: "На современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус: 20-я армия – уже практически сформирована, включая две дивизии общей численностью около 24 тысяч человек; 8-я армия – около 45 тысяч человек с учетом 1-го и 2-го армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса; 22-й армейский корпус – объединение в составе береговых войск ВМФ РФ, насчитывает 9 тысяч военнослужащих.

Эти подразделения получат полную оперативную готовность в ближайшее время.

Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы лишь вопрос времени и возможностей.

Уровень вооружения новейшими средствами в стратегических ядерных силах РФ достиг 83%, в воздушно-космических силах – 75%, в воздушно-десантных войсках и военно-морских силах превысил 63%, а в сухопутных войсках – 50%. Уровень оснащенности современными средствами управления в войсках составляет 67%.

Москва создает долговременные угрозы, в том числе развитием новой военной базы вблизи границ Украины (в г. Ростове, в 60 км от границы) для постоянной дислокации подразделений новосозданной 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ".

Детали: Кондратюк утверждает, что "для политического давления на Украину и Запад Кремль намерен использовать стратегические военные учения "Кавказ-2020", где будет отработан сценарий нападения на соседние страны".

Общее количество войск, задействованных в маневрах, которые состоятся в сентябре нынешнего года, составит как минимум 120 тысяч военнослужащих, 3 тысячи боевых бронированных машин, порядка 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

По мнению главы СВР, "вероятным сценарием учений является также использование войск для решения вопроса водоснабжения временно оккупированного Крыма": мол, "потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала".

Между тем, крымский полуостров РФ уже превратила в "сплошную военную базу", добавляет Кондратюк.

По его мнению, сдерживают Россию от "наступательной силовой операции против Украины, в частности в районе Северо-Крымского канала", такие факторы, как: падение цен на нефть и газ, надежды Москвы на усиление пророссийских сил в Украине после осенних местных выборов, местные выборы в самой РФ, а также выборы в США.

По оценкам разведки, "для Кремля не актуален сценарий военной агрессии против Украины осенью 2020 года", но "в дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий".

Этому могут способствовать необходимость отвлечь внимание от внутренних российских проблем, потребность решить проблемы оккупированного Крыма (водоснабжение, провал курортного сезона); сфокусированность внимания западных стран на внутренних проблемах.