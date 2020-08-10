Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полиция до сих пор не проверила спецтехникой на "прослушку" квартиру журналиста "Схем"

Понедельник, 10 августа 2020, 02:06

За два дня с момента открытия уголовного производства в отношении вероятного прослушивания журналистов-расследователей программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место происшествия, но без использования специальной техники. Однако, с помощью отвертки, следователь "нашел" три отверстия на чердаке, ведущих в помещение журналиста.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях

Прямая речь: "В месте на потолке, где Михаил обнаружил подозрительное отверстие находится чердак. На полу чердака, заваленной обломками старого шифера и мусором – мы обратили внимание на пятно с белого материала, который визуально отличается от другого покрытия и выглядит свежее. Она была именно в том месте – где дыра в потолке".

 
Фото: Facebook Натальи Седлецкой

Детали: По настоянию адвоката, следователь снял весь слой подозрительного покрытия. Оказалось, что таких отверстий целых три. "Все одинакового диаметра. В каждом - кусок ваты. Во все три отверстия проволока опускалась довольно глубоко - но не "показывалась" в потолке кухни, а похоже "загибалась" в полости между перекрытием. В отверстия на чердаке один за другим стали лить воду - и она начала протекать из отверстия в потолке Михаила.

 
Фото: Facebook Натальи Седлецкой

Сообщается что хотя на место событий и приезжала только единственная группа, и ту "пришлось буквально уговаривать посмотреть что под этим слоем – это осложнялось тем, что они не были технически подготовленными".

Осмотр места завершился в шесть часов вечера субботы. С тех пор помещение никто не контролирует, а полиция хоть и имеет соответствующую технику для проверки квартиры так ее в жилье Ткача не довезла.

Предыстория:

  • Утром 8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
  • Последние расследования Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и "пленки Ермака".

Украинская правда
Темы: СМИполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оппонентка Лукашенко обратилась к милиции и избирателям: Остановите насилие

Видео, ФотоОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые

видеоВ Минске автозак въехал в толпу, есть раненые

В Минске и других городах Беларуси начались стычки и задержания

дополненоЗа Лукашенко проголосовали почти 80% избирателей – национальный экзит-пол

У двух игроков "Динамо" обнаружили коронавирус

Все новости...
СМИ
В Минске схватили журналистов российского телеканала "Дождь"
"Прослушка" у Ткача: отверстие ведет на чердак, открыто производство
Журналист-расследователь заявил о прослушивании
Последние новости
02:06
Фото, ВидеоПолиция до сих пор не проверила спецтехникой на "прослушку" квартиру журналиста "Схем"
01:59
В Беларуси уже почти полторы сотни задержанных – правозащитники публикуют списки
01:15
Оппонентка Лукашенко обратилась к милиции и избирателям: Остановите насилие
01:02
ВидеоВ белорусских городах начались столкновения с силовиками
00:53
Явка на шестых президентских выборах в Беларуси составила 84,05% — ЦИК
00:22
Видео, ФотоОМОН в Минске применил резиновые пули против митингующих: есть раненые
23:41
видеоВ Минске автозак въехал в толпу, есть раненые
23:25
У Тихановской говорят, что она победила Лукашенко на трех участках Минска
22:57
Новости экономики: цена восстановления Донбасса и конфликт Bolt с Кличко
22:06
В Минске и других городах Беларуси начались стычки и задержания
Все новости...