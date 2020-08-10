Полиция до сих пор не проверила спецтехникой на "прослушку" квартиру журналиста "Схем"

За два дня с момента открытия уголовного производства в отношении вероятного прослушивания журналистов-расследователей программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место происшествия, но без использования специальной техники. Однако, с помощью отвертки, следователь "нашел" три отверстия на чердаке, ведущих в помещение журналиста.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Прямая речь: "В месте на потолке, где Михаил обнаружил подозрительное отверстие находится чердак. На полу чердака, заваленной обломками старого шифера и мусором – мы обратили внимание на пятно с белого материала, который визуально отличается от другого покрытия и выглядит свежее. Она была именно в том месте – где дыра в потолке".

Фото: Facebook Натальи Седлецкой

Детали: По настоянию адвоката, следователь снял весь слой подозрительного покрытия. Оказалось, что таких отверстий целых три. "Все одинакового диаметра. В каждом - кусок ваты. Во все три отверстия проволока опускалась довольно глубоко - но не "показывалась" в потолке кухни, а похоже "загибалась" в полости между перекрытием. В отверстия на чердаке один за другим стали лить воду - и она начала протекать из отверстия в потолке Михаила.

Фото: Facebook Натальи Седлецкой

Сообщается что хотя на место событий и приезжала только единственная группа, и ту "пришлось буквально уговаривать посмотреть что под этим слоем – это осложнялось тем, что они не были технически подготовленными".

Осмотр места завершился в шесть часов вечера субботы. С тех пор помещение никто не контролирует, а полиция хоть и имеет соответствующую технику для проверки квартиры так ее в жилье Ткача не довезла.

Предыстория: