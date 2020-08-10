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В Киеве под посольством Беларуси задержали людей

Понедельник, 10 августа 2020, 19:24
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Кольченко задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержанные, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, было повреждено авто полиции.

Под стенами посольства Беларуси в Украине 10 августа несколько десятков человек вышли в знак протеста против результатов выборов в Беларуси и задержания активистов в этой стране.

Сейчас под посольством находится несколько десятков человек. Среди присутствующих есть граждане Беларуси.

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

Темы: КиевБеларусьполицияполитзаключенные


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