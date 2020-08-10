В Киеве под посольством Беларуси задержали людей

Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Кольченко задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержанные, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, было повреждено авто полиции.

Под стенами посольства Беларуси в Украине 10 августа несколько десятков человек вышли в знак протеста против результатов выборов в Беларуси и задержания активистов в этой стране.

Сейчас под посольством находится несколько десятков человек. Среди присутствующих есть граждане Беларуси.

За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

⚡️У посольства Беларуси в Киеве потасовка между полицией и анархистами. Один из левых активистов попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступились остальные, несколько человек задержали, в том числе — бывшего политзаключенного Александра Кольченко. pic.twitter.com/5aCmIZjP2E — Ґрати (@Graty_me) August 10, 2020

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

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Напомним: