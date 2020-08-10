В Киеве под посольством Беларуси задержали людей
Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко и еще нескольких участников.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.
Кольченко задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержанные, пыталась проехать машина патрульных. Началась схватка, было повреждено авто полиции.
Под стенами посольства Беларуси в Украине 10 августа несколько десятков человек вышли в знак протеста против результатов выборов в Беларуси и задержания активистов в этой стране.
Сейчас под посольством находится несколько десятков человек. Среди присутствующих есть граждане Беларуси.
За попередніми даними, на акції під посольством Білорусі в Києві затримали вже 6 людей, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020
Ось як відбулось одне з затримань pic.twitter.com/4CCBVa43JQ
⚡️У посольства Беларуси в Киеве потасовка между полицией и анархистами. Один из левых активистов попытался бросить яйцо в посольство, его задержала полиция. За него вступились остальные, несколько человек задержали, в том числе — бывшего политзаключенного Александра Кольченко. pic.twitter.com/5aCmIZjP2E— Ґрати (@Graty_me) August 10, 2020
Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.
Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси
Напомним:
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Олександр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
- Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
- Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.