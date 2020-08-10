МВД Беларуси заявляет, что один из демонстрантов себя подорвал
В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, который якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.
Источник: пресс-служба МВД страны
Дословно: "В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью".
Детали: В то же время очевидцы и Telegram-каналы отмечают, что мужчину, вероятно, взорвали светло-шумовой гранатой, которыми правоохранители забрасывали людей.
Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.
10 августа на протестах в Минске полиция вновь открыла огонь по протестующим, а также слышны взрывы свето-шумовых гранат.
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Напомним:
- По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
- Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
- Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
- Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.