В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, который якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

Источник: пресс-служба МВД страны

Дословно: "В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью".

Детали: В то же время очевидцы и Telegram-каналы отмечают, что мужчину, вероятно, взорвали светло-шумовой гранатой, которыми правоохранители забрасывали людей.

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

10 августа на протестах в Минске полиция вновь открыла огонь по протестующим, а также слышны взрывы свето-шумовых гранат.

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Напомним: