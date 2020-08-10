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В Минске снова выстрелы и взрывы: ранили журналистку

Понедельник, 10 августа 2020, 21:20
фото: tut.by

Очевидцы сообщают, что на протестах в Минске полиция вновь открыла огонь по протестующим, а также слышны взрывы свето-шумовых гранат.

Источник: Tut.by, "Радыё Свабода"

Детали: В столице возле супермаркета протестующие перекрыли дорогу. СМИ сообщают, что по ним открыли огонь и ранили журналистку "Нашей Нивы" Наталью Лубневскуя. Сейчас ее везут в больницу скорой медицинской помощи, рассказал ее муж Александр. Девушку ранили в ногу. По словам Натальи, в нее попала резиновая пуля. Сейчас люди прячутся от силовиков в торговом центре.

Тем временем в городе заметили около сотни человек в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Они перекрывают дороги и мосты.

Корреспонденты tut.by сообщают, что взорвалась первая светошумовая граната - было слышно три залпа. В Бресте демонстранты говорят о травмах от светошумовых гранат. Осколок попал и в корреспондента tut.by.

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

Темы: Беларусьмитинги


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