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Протесты в Беларуси: на акции вышли работники заводов по всей стране

Пятница, 14 августа 2020, 14:42
Фото tut.by

14 августа работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси вышли на массовые акции солидарности – люди требуют пересмотреть результаты президентских выборов.

Источник: TUT.BY

Детали: Участники митингов считают, что итоги голосования были сфальсифицированы.

Кроме того, они требуют прекратить насилие силовиков в отношении мирных демонстрантов и освободить всех задержанных на акциях.

В частности, 14 августа протестуют:

Работники Белорусского металлургического завода в Жлобине.

 

Минского электротехнического завода, Минского завода шестерен и Минского моторного завода в столице Беларуси.

Также на акцию солидарности вышли более ста работников крупнейшего строительного предприятия Минска – ОАО "МАПИД" и "Минскинтеркапс".

На Минском заводе колесных тягачей несколько сотен человек скандируют: "Уходи!".

Также "Уходи" скандируют работники завода "Гефест" в Бресте.

Протестуют сотрудники Минского метро. 

 

Сотрудники предприятия "Гродно Азот" в городе Гродно требуют, чтобы в течение часа выпустили всех задержанных заключенных.

Также протестуют Гродненский мясокомбинат и табачная фабрика "Неман".

Работники МАЗа сообщил, что на заводе "не дают возможности массовому выражению протеста, указали назначить от каждого подразделения по 1−2 человека".

В Минске на площади Свободы протестуют около 70 гидов. Они держат плакаты: "Мы казалi турыстам, што Беларусь мiрная", "Гiды супраць гвалту".

 

В Новополоцке работники "Нафтана" вышли на встречу с властями, чтобы выдвигать требования руководству. Ранее работники этого предприятия сообщали, что выходят из профсоюзов.  

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#нафтан

Допис, поширений Новости Новополоцк/Полоцк (@novopolotsk.polotsk.online) 14 Сер 2020 р. о 2:22 PDT

Работники отрасли связи выступили с открытым обращением на сайте change.org. Они требуют: остановить произвольные задержания и насилие по отношению к мирным гражданам и задержанным, освободить задержанных и политзаключенных и остановить их дальнейшее преследование, выйти на диалог с народом, прекратить все формы давления на представителей СМИ, назначить новые честные выборы с привлечением международных наблюдателей и т.п.

В Жодино на акцию солидарности вышли работники Кузнечного завода тяжелых штамповок.

В Жабинке протестуют работники сахарного завода.

Сотрудники Парка высоких технологий также присоединились к мирной акции солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия.

Сотрудники "Минских кабельных сетей" выстроились в цепь солидарности.

В Бобруйске честных выборов и прекращения насилия требуют работники "Белшины". Рабочие скандируют "Жыве Беларусь!".

Также протестуют сотрудники предприятия легпрома "Милавица" и завод "Атлант" в Барановичах.   

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Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.

Темы: Беларусьмитинги


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