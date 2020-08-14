В Украине снова два антирекорда COVID, а жертв болезни – уже больше 2 тысяч

За 13 августа в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1732 людям, умерли 19 больных, выздоровел 581 человек, госпитализированы за последние сутки 330 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Общее количество случаев за время пандемии достигло 87 872, при этом 2011 больных умерли, а 46797 выздоровели. 39 064 человека еще болеют из-за коронавируса.

За последние сутки в Харьковской области – 205 новых больных, 4 пациента умерли.

Во Львовской области – 184 новых случая, 4 летальных.

В Одесской области – 160 новых случаев, без летальных.

В Киеве – 158 новых случаев, 1 летальный.

В Черновицкой области – 154 новых случая, 1 летальный.

В Ивано-Франковской области – 143 новых случая, 2 летальных.

Дополняется...