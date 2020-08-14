Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине снова два антирекорда COVID, а жертв болезни – уже больше 2 тысяч

Пятница, 14 августа 2020, 09:06
В Украине снова два антирекорда COVID, а жертв болезни – уже больше 2 тысяч

13 августа в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1732 людям, умерли 19 больных, выздоровел 581 человек, госпитализированы за последние сутки 330 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Общее количество случаев за время пандемии достигло 87 872, при этом 2011 больных умерли, а 46797 выздоровели. 39 064 человека еще болеют из-за коронавируса.

За последние сутки в Харьковской области – 205 новых больных, 4 пациента умерли.

Во Львовской области – 184 новых случая, 4 летальных.

В Одесской области – 160 новых случаев, без летальных.

В Киеве – 158 новых случаев, 1 летальный.

В Черновицкой области – 154 новых случая, 1 летальный.

В Ивано-Франковской области – 143 новых случая, 2 летальных.

В Ровенской области – 120 новых больных, без потерь.

 

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки установлено два антирекорда – по суточному количеству больных и по количеству госпитализированных. Если 12 августа в больницы положили 315 больных, то 13 августа – уже 330 больных.

При этом за прошедшие сутки было совершено 35 237 тестирований, из них методом ПЦР – 18 917, а методом ИФА – 16 320.

Этому предшествовало: За сутки 12 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 592 человек, 22 больных умерли, 530 человек выздоровели. Были госпитализированы 315 человек. Тестирований было 36 632.

Это были два предыдущих рекорда по количеству новых больных и по госпитализированным.

13 августа общее количество заражений коронавирусом SARS CoV 2 в Украине превысило количество зафиксированных с конца 2019 года больных в Китае, откуда распространилась пандемия.

Алена Рощенко, ПУ, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: