В Украине снова два антирекорда COVID, а жертв болезни – уже больше 2 тысяч

13 августа в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1732 людям, умерли 19 больных, выздоровел 581 человек, госпитализированы за последние сутки 330 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Общее количество случаев за время пандемии достигло 87 872, при этом 2011 больных умерли, а 46797 выздоровели. 39 064 человека еще болеют из-за коронавируса.

За последние сутки в Харьковской области – 205 новых больных, 4 пациента умерли.

Во Львовской области – 184 новых случая, 4 летальных.

В Одесской области – 160 новых случаев, без летальных.

В Киеве – 158 новых случаев, 1 летальный.

В Черновицкой области – 154 новых случая, 1 летальный.

В Ивано-Франковской области – 143 новых случая, 2 летальных.

В Ровенской области – 120 новых больных, без потерь.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки установлено два антирекорда – по суточному количеству больных и по количеству госпитализированных. Если 12 августа в больницы положили 315 больных, то 13 августа – уже 330 больных.

При этом за прошедшие сутки было совершено 35 237 тестирований, из них методом ПЦР – 18 917, а методом ИФА – 16 320.

Этому предшествовало: За сутки 12 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 592 человек, 22 больных умерли, 530 человек выздоровели. Были госпитализированы 315 человек. Тестирований было 36 632.

Это были два предыдущих рекорда по количеству новых больных и по госпитализированным.

13 августа общее количество заражений коронавирусом SARS CoV 2 в Украине превысило количество зафиксированных с конца 2019 года больных в Китае, откуда распространилась пандемия.