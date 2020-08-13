Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
Четверг, 13 августа 2020, 12:30
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты против результатов выборов, на которых в шестой раз выиграл действующий президент Александр Лукашенко.
Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы
Прямая речь: Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация".
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Алена Мазуренко, УП