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Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Четверг, 13 августа 2020, 12:30
Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
фото: Ельдар Сарахман, УП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты.

Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы

Прямая речь: Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация".

Детали: Зеленский назвал ситуацию в Минске "сложной и нестабильной" и призвал власти Беларуси "наладить диалог с собственным обществом".

Глава страны добавил, что сейчас в Беларуси задержаны 3 граждан Украины. По его словам, МИД Украины ведет переговоры с белорусской стороной об освобождении граждан Украины.

При этом президент не смог спрогнозировать, повлияет ситуация в Беларуси на заседание ТКГ, которое запланировано на 18 августа, но выразил уверенность, что переговоры в этом формате не остановятся.

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Напомним:

  • 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
  • После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
  • По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысяч протестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийБеларусьвиборымитингиукраинцы
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