Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты против результатов выборов, на которых в шестой раз выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы

Прямая речь: Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация".

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