Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где 5 сутки продолжаются протесты.

Источник: Зеленский во время посещения Бориспольской больницы

Прямая речь: Я бы сейчас советовал украинцам воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится какая-то более-менее стабильная ситуация".

Детали: Зеленский назвал ситуацию в Минске "сложной и нестабильной" и призвал власти Беларуси "наладить диалог с собственным обществом".

Глава страны добавил, что сейчас в Беларуси задержаны 3 граждан Украины. По его словам, МИД Украины ведет переговоры с белорусской стороной об освобождении граждан Украины.

При этом президент не смог спрогнозировать, повлияет ситуация в Беларуси на заседание ТКГ, которое запланировано на 18 августа, но выразил уверенность, что переговоры в этом формате не остановятся.

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