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Глава ЦИК: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии

Суббота, 15 августа 2020, 11:06
Глава ЦИК: Приближенные к ОП люди хотели отставки членов Комиссии
Facebook Диденко

Председатель ЦИК Олег Диденко заявляет, что от людей, приближенных к Офису президента, поступала "рекомендация" об увольнении его и членов ЦИК по собственному желанию и намеки о возможных последствиях в случае отказа.

Источник: Диденко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "В СМИ и раньше распространялась информация о том, что председатель Офиса президента Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности председателя ЦИК. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним.

Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично.

Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов Комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа.

Возможно, я ошибаюсь и что-то неправильно понял. Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании – тогда все станет на свои места".

Детали: Диденко отметил, что не имел встреч по этому поводу на высшем уровне. Он добавил, что не боится отставки.

Дословно: "С одной стороны, к ЦИК должно быть максимальное доверие, поскольку от доверия к органу в конечном итоге зависит и доверие к выборам. Поэтому, если к моей работе или работе ЦИК есть серьезные претензии – на них нужно реагировать.

С другой стороны, безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, даже увольнение по собственному желанию – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа нашего государства, для репутации власти. Надеюсь, это понимают все".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о 5 членах ЦИК: председателе Олеге Диденко, секретаре Елене Гатауллиной, заместителе Виталии Плукаре, членов ЦИК Оксане Боярчук и Владимире Перепелюке.

Что предшествовало: 14 августа издание ZN.UA сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пятерых членов ЦИК написать заявления об отставке, потому что они якобы "люди Богдана". В ОП эту информацию в резкой форме отрицали.

Украинская правда

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Темы: ЦИКОфис президентаАндрей Ермак
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