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Голова ЦВК: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів Комісії

Субота, 15 серпня 2020, 11:06
Голова ЦВК: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів Комісії
Facebook Діденка

Голова ЦВК Олег Діденко заявляє, що від людей, наближених до Офісу президента, надходила "рекомендація" щодо звільнення його і членів ЦВК за власним бажанням і натяки щодо можливих наслідків у разі відмови.

Джерело: Діденко у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "У ЗМІ і раніше поширювалася інформація щодо того, що голова Офісу президента Андрій Єрмак незадоволений моїм перебуванням на посаді голови ЦВК. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, тому що у мене не було особистої зустрічі з ним.

Що стосується поширеної інформації про зустріч в Офісі президента із членами ЦВК, то ця інформація відповідає дійсності частково.

Можу підтвердити, що від людей, наближених до Офісу президента, мені надходила рекомендація щодо мого звільнення за власним бажанням та звільнення ще чотирьох членів Комісії. З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови.

Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь безпідставні кримінальні провадження, вживатимуться інші форми переслідування чи організовуватимуться інформаційні кампанії – тоді все стане на свої місця".

Деталі: Діденко зазначив, що не мав зустрічей з цього приводу на найвищому рівні. Він додав, що не боїться відставки.

Дослівно: "З одного боку, до ЦВК повинна бути максимальна довіра, оскільки від довіри до органу в кінцевому підсумку залежить і довіра до виборів. Тому, якщо до моєї роботи чи роботи ЦВК є серйозні претензії – на них потрібно реагувати.

З іншого боку, безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням – це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади. Сподіваюся, це розуміють усі".

Деталі: За даними "Української правди", мова йде про 5 членів ЦВК: голову Олега Діденка,  секретаря Олену Гатаулліну, заступника Віталія Плукаря, членів ЦВК Оксану Боярчук та Володимира Перепелюка.

Що передувало: 14 серпня видання ZN.UA повідомило, що глава Офісу президента Андрій Єрмак вимагав від п'ятьох членів ЦВК написати заяви про відставку, бо вони нібито "люди Богдана". В ОП цю інформацію в різкій формі заперечили.

Українська правда

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Теми: ЦВКОфіс президентаАндрій Єрмак
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