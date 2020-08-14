Тихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы
Оппозиционный беларусский политик Светлана Тихановская, выехавшая в Литву, призывает провести во всех городах Беларуси в эти выходные мирные митинги, чтобы остановить насилие.
Источник: видеообращение Тихановской, распространенное также беларусским "Радио Свобода"
Прямая речь: "Нам нужно остановить насилие на улицах беларусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог.
Я прошу всех мэров городов 15-го и 16-го августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе (...).
Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую".
Детали: По словам Тихановской, "сторонников перемен в стране большинство – этому есть документально подтверждение: копии протоколов".
Она заявила, что там, где избирательные комиссии подсчитала голоса честно, ее поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%.
Тихановская уверена, что "беларуссы никогда больше не захотят жить с прежней властью", а в победу Александра Лукашенко "большинство не верит".
Политик подчеркнула, что всегда выступала за ненасильственный способ защиты выбора, а власть превратила мирный выход людей на улицу в "кровавую бойню" - и теперь "ситуация критическая".
Тихановская поблагодарила тех, кто бастует, и тех, кто отказался выполнять преступные приказы.
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Предыстория:
- В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
- Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
- После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
- В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.