Тихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы

Оппозиционный беларусский политик Светлана Тихановская, выехавшая в Литву, призывает провести во всех городах Беларуси в эти выходные мирные митинги, чтобы остановить насилие.

Источник: видеообращение Тихановской, распространенное также беларусским "Радио Свобода"

Прямая речь: "Нам нужно остановить насилие на улицах беларусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог.

Я прошу всех мэров городов 15-го и 16-го августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе (...).

Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую".

Детали: По словам Тихановской, "сторонников перемен в стране большинство – этому есть документально подтверждение: копии протоколов".

Она заявила, что там, где избирательные комиссии подсчитала голоса честно, ее поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%.

Тихановская уверена, что "беларуссы никогда больше не захотят жить с прежней властью", а в победу Александра Лукашенко "большинство не верит".

Политик подчеркнула, что всегда выступала за ненасильственный способ защиты выбора, а власть превратила мирный выход людей на улицу в "кровавую бойню" - и теперь "ситуация критическая".

Тихановская поблагодарила тех, кто бастует, и тех, кто отказался выполнять преступные приказы.

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