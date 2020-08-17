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Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Понедельник, 17 августа 2020, 17:33
Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Инициатива МВД была поддержана Кабинетом министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

Прямая речь: "Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных общин и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако в последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев".

Дополнительно: Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Украинская правда
Темы: УманьхасидыкарантинкоронавирусКабинет министров
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