Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Понедельник, 17 августа 2020, 17:33

Правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: Инициатива МВД была поддержана Кабинетом министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 - 50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

Прямая речь: "Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных общин и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако в последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев".

Дополнительно: Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности Министерство внутренних дел достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии. Поэтому надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Украинская правда
Темы: празднованиярелигияКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников

Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста

фото, обновленоОстанавливался металлургический гигант Беларуси – СМИ

видеоЛукашенко подошел к митингующим и пригрозил им "жестоким" ответом

Все шахты "Беларуськалия" прекратили работу, требуя отставки Лукашенко

Все новости...
празднования
Свадьба и церковная служба обусловили всплеск коронавируса на Днепропетровщине
Кабмин еще не решил, закрывать ли Умань для хасидов: говорят, еще есть время
В правительстве хотят закрыть Умань для хасидов из-за пандемии
Последние новости
18:44
Гривня продолжает укрепляться
18:42
Ryanair сократит осенние рейсы на 20% из-за изменений в карантинных ограничениях
18:27
Штаб Тихановськои призвал нанести Лукашенко "экономический ущерб"
18:23
На Донбассе тихо, но враг обустроил новую позицию
17:59
Не менее пяти человек погибли на протестах в Беларуси – отчет правозащитников
17:58
"Ощадбанк" отказал "Центрэнерго" в кредите на закупку топлива
17:39
Кравчук "почувствовал", что россиянам надоело воевать и они хотят мира на Донбассе
17:33
Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана
17:22
Гривня укрепилась на межбанковском рынке
17:15
В Ужгороде усилили карантин
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!