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Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана

Понеділок, 17 серпня 2020, 17:33
Уряд обмежить допуск хасидів до Умані на свято Рош га-Шана

Уряд підтримав рішення, ініційоване Міністерством внутрішніх справ, про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: Ініціатива МВС була підтримана Кабінетом міністрів та Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Аваков зазначив, що щороку до Умані приїздить від 30 – 50 тисяч хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця. Такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення.

Пряма мова: "Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на короновірус серед населення.

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців".

Додатково: Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості Міністерство внутрішніх справ досягло із представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти.

Аваков наголосив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.

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Передісторія: 10 липня на міжвідомчій нараді в МЗС було вирішено, що цього року прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана є неможливим через пандемію коронавірусу.

Учасники наради звернулися до Кабміну з проханням доручити держкомісії з ТЕБ і НС розглянути питання "посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. введення відповідних обмежень на законодавчому рівні на в'їзд іноземців в Україну)".

Міністерства закордонних справ України та Ізраїлю висловили велике занепокоєння через заплановане на вересень масове паломництво хасидів до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана (Нового року за іудейським календарем).

Українська правда

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Теми: УманьхасидикарантинкоронавірусКабінет міністрів
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