В Киеве уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки

В Киеве за прошедшие сутки, 17 августа, коронавирус подтвердили у 88 человек, один больной умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Среди новых больных – 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 2 девочки – 11 и 14 лет, 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районах – по 11 случаев.

Всего по состоянию на 18 августа в столице уже 10730 подтвержденных случая заболевания COVID-19. 155 человек умерло, 3455 – выздоровели.

Что предшествовало: 16 августа в Киеве зафиксировали 104 новых случая коронавируса, один человек умер. 15 августа вирус подтвердили у 146 человек, двое больных умерли.

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных умерло и 761 выздоровел.

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