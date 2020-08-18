Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки

Вторник, 18 августа 2020, 10:46
Укринформ

В Киеве за прошедшие сутки, 17 августа, коронавирус подтвердили у 88 человек, один больной умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

 

Детали: Среди новых больных – 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, 2 девочки – 11 и 14 лет, 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районах – по 11 случаев.

Всего по состоянию на 18 августа в столице уже 10730 подтвержденных случая заболевания COVID-19. 155 человек умерло, 3455 – выздоровели.

Что предшествовало16 августа в Киеве зафиксировали 104 новых случая коронавируса, один человек умер. 15 августа вирус подтвердили у 146 человек, двое больных умерли.

За прошедшие сутки, 17 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса. При этом 27 больных умерло и 761 выздоровел.

Читайте также: 

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина

В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее

Дело Шеремета: защита Антоненко опубликовала "доказательства в опровержение обвинения"

Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине

ФотоВ белорусском городе государственное ТВ транслировало протесты

"Интер" разгромил "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

Все новости...
коронавирус
В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее
Коронавирус в Украине: 1616 новых случаев, больше всего на Харьковщине
В мире уже 22 млн случаев коронавируса
Последние новости
11:40
Шкарлет не оставляет идеи увеличить вес школьного аттестата при поступлении в вуз
11:31
Зеленский указом ввел в ТКГ экс-премьера Фокина
11:25
Оппозиция Беларуси считает обещания Лукашенко уловкой
11:25
Штепа рекламирует себя на русском как кандидата в мэры Славянска – ОПОРА
11:24
Курс валют на 18 августа: курс, "черный" и наличный рынки
11:13
После разгона протестов Лукашенко наградил сотни милиционеров
11:00
Из-за остановки экспорта сладостей в Турцию Украина может потерять $15 миллионов в год
10:46
В Киеве уменьшилось количество больных COVID-19 за сутки
10:38
В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее
10:34
Обязательно ли делать ребенку прививки для посещения школы - МОЗ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!