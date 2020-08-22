Был на вечеринке во время карантина: ирландский министр подал в отставку

Министр сельского хозяйства, продовольствия и моря Ирландии Дара Каллеари покинул должность после того, как стало известно о его участии в ужыне на 80 человек во время карантина.

Источник: Independent со ссылкой на представителя министра

Детали: Отмечается, что причиной отставки стал ужин членов гольфового клуба, который состоялся с нарушением карантина.

Пробыл в должности Каллеари чуть больше месяца. Его же предшественник лишился министерского кресла из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Напомним: