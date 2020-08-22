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Был на вечеринке во время карантина: ирландский министр подал в отставку

Суббота, 22 августа 2020, 05:57

Министр сельского хозяйства, продовольствия и моря Ирландии Дара Каллеари покинул должность после того, как стало известно о его участии в ужыне на 80 человек во время карантина.

Источник: Independent со ссылкой на представителя министра

Детали: Отмечается, что причиной отставки стал ужин членов гольфового клуба, который состоялся с нарушением карантина.

Пробыл в должности Каллеари чуть больше месяца. Его же предшественник лишился министерского кресла из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Напомним:

  • 3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местном кафе, которое, согласно постановлению Кабмина, не может принимать посетителей в помещении как минимум до 5 июня. В то же время из-за неприкосновенность ответственность президент не понес.
  • По информации журналистов, во время карантина ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди.
  • Также СМИ выявили, что во время карантина, который закрыл небо и границы для большинства украинцев, некоторые украинские олигархи и политики продолжали совершать перелеты на частных самолетах и ​​чартерах как по Украине, так и за ее пределы. Речь идет об Викторе Медведчуке и Вадима Новинском, Валерие Хорошковском, Александре Ярославском, Игоре Коломойском и Геннадие Боголюбове.

Украинская правда
Темы: Ирландиякарантин


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