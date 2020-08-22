Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Був на вечірці під час карантину: ірландський міністр подав у відставку

Субота, 22 серпня 2020, 05:57
Був на вечірці під час карантину: ірландський міністр подав у відставку

Міністр сільського господарства, продовольства і моря Ірландії Дара Каллеарі залишив посаду після того, як стало відомо про його участь у вечері на 80 осіб під час карантину.

Джерело: Independent з посиланням на речника міністра

Деталі: Зазначається, що причиною відставки стало вечеря членів гольфового клубу, яка відбулась із порушенням карантину. 

Пробув на посаді Каллеарі трохи більше місяці. Його ж попередник позбавився міністерського крісла через кермування у нетверезому стані. 

Нагадаємо:

  • 3 червня під час візиту до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією випив кави в місцевій кав'ярні, яка, згідно з постановою Кабміну, не може приймати відвідувачів у приміщенні щонайменше до 5 червня. Водночас через недоторканність відповідальністі президент не поніс. 
  • За інформацією журналістів, під час карантину ресторан "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідували відомі у політичних колах особи.
  • Також ЗМІ виявили, що під час карантину, який закрив небо та кордони для більшості українців, деякі українські олігархи і політики продовжували здійснювати перельоти на приватних літаках і чартерах як Україною, так і за її межі. Мова йде про Віктора Медведчука та Вадима Новинського, Валерія Хорошковського, Олександра Ярославського, Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ірландіякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ірландія
Ірландія скасує попередні кримінальні обвинувачення за гомосексуальні відносини
Президент Ірландії розкритикував консультації щодо нейтралітету, спричинені війною в Україні
В Ірландії хочуть розміщувати біженців у плавучих готелях
Останні новини
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
Усі новини...
Реклама: