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Був на вечірці під час карантину: ірландський міністр подав у відставку

Субота, 22 серпня 2020, 05:57

Міністр сільського господарства, продовольства і моря Ірландії Дара Каллеарі залишив посаду після того, як стало відомо про його участь у вечері на 80 осіб під час карантину.

Джерело: Independent з посиланням на речника міністра

Деталі: Зазначається, що причиною відставки стало вечеря членів гольфового клубу, яка відбулась із порушенням карантину. 

Пробув на посаді Каллеарі трохи більше місяці. Його ж попередник позбавився міністерського крісла через кермування у нетверезому стані. 

Нагадаємо:

  • 3 червня під час візиту до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією випив кави в місцевій кав'ярні, яка, згідно з постановою Кабміну, не може приймати відвідувачів у приміщенні щонайменше до 5 червня. Водночас через недоторканність відповідальністі президент не поніс. 
  • За інформацією журналістів, під час карантину ресторан "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідували відомі у політичних колах особи.
  • Також ЗМІ виявили, що під час карантину, який закрив небо та кордони для більшості українців, деякі українські олігархи і політики продовжували здійснювати перельоти на приватних літаках і чартерах як Україною, так і за її межі. Мова йде про Віктора Медведчука та Вадима Новинського, Валерія Хорошковського, Олександра Ярославського, Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Українська правда
Теми: Ірландіякарантин


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