Був на вечірці під час карантину: ірландський міністр подав у відставку
Субота, 22 серпня 2020, 05:57
Міністр сільського господарства, продовольства і моря Ірландії Дара Каллеарі залишив посаду після того, як стало відомо про його участь у вечері на 80 осіб під час карантину.
Джерело: Independent з посиланням на речника міністра
Деталі: Зазначається, що причиною відставки стало вечеря членів гольфового клубу, яка відбулась із порушенням карантину.
Пробув на посаді Каллеарі трохи більше місяці. Його ж попередник позбавився міністерського крісла через кермування у нетверезому стані.
Нагадаємо:
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- За інформацією журналістів, під час карантину ресторан "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідували відомі у політичних колах особи.
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Українська правда