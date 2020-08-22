Був на вечірці під час карантину: ірландський міністр подав у відставку

Міністр сільського господарства, продовольства і моря Ірландії Дара Каллеарі залишив посаду після того, як стало відомо про його участь у вечері на 80 осіб під час карантину.

Джерело: Independent з посиланням на речника міністра

Деталі: Зазначається, що причиною відставки стало вечеря членів гольфового клубу, яка відбулась із порушенням карантину.

Пробув на посаді Каллеарі трохи більше місяці. Його ж попередник позбавився міністерського крісла через кермування у нетверезому стані.

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