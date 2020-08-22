Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко пугает: "новый президент" попросит НАТО ввести войска

Суббота, 22 августа 2020, 11:30
kremlin.ru

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что "альтернативный президент", которого "тащат" в Беларусь внешние силы, может обратиться к НАТО, и блок введет войска в страну.

Источник: Лукашенко в субботу во время посещения военного полигона под Гродно, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам.

Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест".

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда.

Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор".

Детали: Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", "с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".

Что предшествовало: Ранее Лукашенко заявлял, что НАТО наращивает военную мощь у границы с Беларусью.

В НАТО ответили, что многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не несет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе.

Литва ранее заявляла, что военное "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну.

Читайте також: 

"Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует"

От признания до санкций: как разделился мир в отношении к "победе" Лукашенко

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко пугает: "новый президент" попросит НАТО ввести войска

Навальный уже в Берлине, состояние стабильное

В Киеве за сутки 7 смертей от COVID-19

Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки

ФотоНавального отправили на лечение в Германию

В Офисе генпрокурора назвали единственную причину Иловайской трагедии

Все новости...
Лукашенко
Латвия и Эстония вводят визовые санкции против чиновников режима Лукашенко
Бацька на коленях: перед своим народом или перед Путиным?
Лукашенко угрожает заменить бастующих шахтеров украинцами
Последние новости
11:49
Гендиректор Viber: Если ситуация не улучшится, не будем инвестировать в Беларусь
11:30
Лукашенко пугает: "новый президент" попросит НАТО ввести войска
10:55
За сутки в армии обнаружили 59 случаев коронавируса
10:39
Навальный уже в Берлине, состояние стабильное
10:19
В Киеве за сутки 7 смертей от COVID-19
10:12
Украинцы в Польше все больше демонстрируют тенденцию к ассимиляции
09:23
Замгоссекретаря США поедет в РФ для переговоров по Беларуси – Reuters
08:45
Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки
08:38
В Украине грозы, шквалы и значительные дожди – ГСЧС
08:27
В центре Киева 23-24 августа перекроют движение
Все новости...