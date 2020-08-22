Лукашенко пугает: "новый президент" попросит НАТО ввести войска

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что "альтернативный президент", которого "тащат" в Беларусь внешние силы, может обратиться к НАТО, и блок введет войска в страну.

Источник: Лукашенко в субботу во время посещения военного полигона под Гродно, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам.

Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест".

"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда.

Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор".

Детали: Лукашенко поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно", "с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны".

Что предшествовало: Ранее Лукашенко заявлял, что НАТО наращивает военную мощь у границы с Беларусью.

В НАТО ответили, что многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не несет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе.

Литва ранее заявляла, что военное "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну.

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