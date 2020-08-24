Немецкие медики выяснили, чем отравили Навального

Берлинская клиника "Шарите", куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили.

Источник: The Guardian со ссылкой на заявление больницы

Детали: Как отмечают в "Шарите", результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.

Медики отметили, что Навальный находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое, но острой угрозы для жизни нет.

Врачи добавили, что последствия отравления подобным веществом пока неясны, они могут быть долгосрочными, вероятно может пострадать нервная система.

Справка: Ингибиторы холинэстеразы являются химическими веществами, которые предотвращают распад нейротрансмиттера ацетилхолина или бутирилхолина. Это увеличивает количество ацетилхолина или бутирилхолина в синаптической щели. Эта группа ингибиторов делится на две подгруппы: ингибиторы ацетилхолинэстеразы и ингибиторы бутирилхолинэстеразы.

Они могут быть использованы в качестве лекарства от болезни Альцгеймера и миастении, но, кроме того, возможно использование данных веществ как химического оружия и инсектицидов.

Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев

Напомним: В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.

Предыстория: