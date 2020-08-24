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Немецкие медики выяснили, чем отравили Навального

Понедельник, 24 августа 2020, 18:01
Немецкие медики выяснили, чем отравили Навального

Берлинская клиника "Шарите", куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила о результатах клинических исследований – политика отравили.

Источник: Сообщение Charite в Twitter

Детали: Как отмечают в "Шарите", результаты клинических исследований указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.

Медики отметили, что Навальный находится в искусственной коме, его состояние оценивается как тяжелое, но острой угрозы для жизни нет.

Врачи добавили, что последствия отравления подобным веществом пока неясны, они могут быть долгосрочными, вероятно может пострадать нервная система.

Справка: Ингибиторы холинэстеразы являются химическими веществами, которые могут использоваться в качестве лекарства от болезни Альцгеймера и миастении, но, кроме того, возможно использование данных веществ как химического оружия и инсектицидов.

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Напомним: В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.

Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. 
  • Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда
  • В субботу утром Навального перевезли в Берлин, он находится в клинике Charite.

Украинская правда

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Темы: НавальныйГерманияРосcия
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