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Зеленский надеется завершить войну в этом году

Вторник, 25 августа 2020, 23:05

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

Источник: Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews

Детали: Зеленский напомнил, что уже введен и соблюдается режим тишины в Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участков разминирования.

Президент выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

Прямая речь Зеленского: "Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну.

Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит".

Предыстория:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в МинобороныУкраины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела(из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийвойнаДонбасс


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