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Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь

Воскресенье, 16 августа 2020, 15:15
ТАСС

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, во второй раз за выходные провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: сайт Кремля, пресс-служба президента Беларуси

Дословно сайт Кремля: "Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне.

С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности".

Детали: В то же время, в пресс-службе президента Беларуси сообщили, что во время телефонного разговора в воскресенье президент России "высказал свое видение обстановки", складывающейся вокруг Беларуси.

Дословно пресс-служба президента Беларуси: "Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности".

Что предшествовало: В субботу, 15 августа, из-за протестов в стране после президентских выборов Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе белорусских властей окажет "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси" в случае внешних военных угроз.

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Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия


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