Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь
Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, во второй раз за выходные провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: сайт Кремля, пресс-служба президента Беларуси
Дословно сайт Кремля: "Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне.
С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности".
Детали: В то же время, в пресс-службе президента Беларуси сообщили, что во время телефонного разговора в воскресенье президент России "высказал свое видение обстановки", складывающейся вокруг Беларуси.
Дословно пресс-служба президента Беларуси: "Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности".
Что предшествовало: В субботу, 15 августа, из-за протестов в стране после президентских выборов Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Позже Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе белорусских властей окажет "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси" в случае внешних военных угроз.
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Напомним:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.