Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

1 974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано снова в Киеве – 220, при этом 4 больных умерли. В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных.

В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных.

Во Львовской области 203 новых случая и 7 летальных.

В Одесской области, которая днем ​​ранее была антилидером, за эти сутки 185 новых случая и 3 летальных.

В Ивано-Франковской области – 164 новых случая, 4 летальных.

В Черновицкой области – 159 новых случая и 5 летальных.

В Тернопольской области – 141 случай, без жертв.

На Закарпатье – 82 новых случая и 3 летальных.

Всего за время пандемии в Украине было диагностировано 112 059 случаев коронавирусной болезни нового типа, из них 2 403 оказались летальными, а 54 217 больных выздоровели.

Сейчас борются с коронавирусом 55 439 жителей Украины.