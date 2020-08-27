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Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

Четверг, 27 августа 2020, 08:55
Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

1 974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано снова в Киеве – 220, при этом 4 больных умерли. В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных.

В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных.

Во Львовской области 203 новых случая и 7 летальных.

В Одесской области, которая днем ​​ранее была антилидером, за эти сутки 185 новых случая и 3 летальных.

В Ивано-Франковской области – 164 новых случая, 4 летальных.

В Черновицкой области – 159 новых случая и 5 летальных.

В Тернопольской области – 141 случай, без жертв.

На Закарпатье – 82 новых случая и 3 летальных.

 

Всего за время пандемии в Украине было диагностировано 112 059 случаев коронавирусной болезни нового типа, из них 2 403 оказались летальными, а 54 217 больных выздоровели.

Сейчас борются с коронавирусом 55 439 жителей Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, что за последние сутки были госпитализированы 453 человека.

Также в среду было сделано 41 294 тестирования, из них 20 730 методом ПЦР и 20 564 методом ИФА.

Напомним: До сих пор наибольшее количество выявленных больных за сутки было 21 августа – 2 328, а наибольшее количество летальных случаев было зарегистрировано за сутки 19 августа – 40 случаев. За сутки 20 августа были госпитализированы 487 больных

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Смотрите также: Динаимка распространение COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Украинская правда, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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