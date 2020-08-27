Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

Четверг, 27 августа 2020, 08:55

1 974 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки 26 августа, при этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев за последние сутки зафиксировано снова в Киеве – 220, при этом 4 больных умерли. В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных.

В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных.

Во Львовской области 203 новых случая и 7 летальных.

В Одесской области, которая днем ​​ранее была антилидером, за эти сутки 185 новых случая и 3 летальных.

В Ивано-Франковской области – 164 новых случая, 4 летальных.

В Черновицкой области – 159 новых случая и 5 летальных.

В Тернопольской области – 141 случай, без жертв.

На Закарпатье – 82 новых случая и 3 летальных.

 

Всего за время пандемии в Украине было диагностировано 112 059 случаев коронавирусной болезни нового типа, из них 2 403 оказались летальными, а 54 217 больных выздоровели.

Сейчас борются с коронавирусом 55 439 жителей Украины.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных

фото, видеоВ Минске силовики разогнали акцию, а часть людей заперли в костеле

Новости 26 августа: карантин до ноября, закрытие границ

фото, обновленоВ Кривом Роге задержали футбольный матч. Ждали, пока Зеленский ударит по мячу

видеоНобелевский лауреат считает, что Беларуси понадобится помощь Путина

Кабмин назначил нового руководителя "Укрзализныци"

Все новости...
коронавирус
Главные новости среды и ночи: карантин до ноября, закрытие границ
Пандемия: COVID-19 диагностировали у более 24 миллионов человек
В Ровенской области с начала пандемии коронавирус диагностировали у 8800 человек
Последние новости
09:25
В Украине ввели RAB-тарифы в сфере энергетики
09:10
Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор
08:55
Антирекорд смертей от COVID в Украине и снова почти две тысячи больных
08:28
Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева – СМИ
08:00
Главные новости среды и ночи: карантин до ноября, закрытие границ
07:03
За минувшие сутки на Донбассе задокументировано одно нарушение режима "тишины"
06:21
Иран предоставит МАГАТЭ доступ к своим ядерным локациям
05:01
В работе Twitter произошел сбой
03:45
Американские военные в Сирии сообщили о ДТП с участием бойцов России
02:36
Пандемия: COVID-19 диагностировали у более 24 миллионов человек
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!