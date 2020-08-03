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Суркис заявил, что готов продать "Динамо"

Понедельник, 3 августа 2020, 09:49
Суркис заявил, что готов продать Динамо
Фото dynamo.kiev.ua

Президент киевского ФК "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, но пока нет желающих.

Источник: Лига.net со ссылкой на интервью Суркиса телеканалу 112 Украина

Прямая речь: "Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих".

Детали: Суркис добавил, что его дети (у Суркиса есть две дочери – ред.) точно не хотят, чтобы он им оставил "эту нагрузку".

Он также подчеркнул, что деньги для него "на десятом месте, главное – результат".

Говоря о том, как ультрас киевского "Динамо" встретили известие о назначении Мирча Луческу тренером "Динамо", Суркис сказал, что прежде всего, считал, что "у нас очень умные болельщики" и правильно оценят этот ход, потому что он исходил "только из спортивного принципа, ни в коем случае не политического какого-то".

Суркис также сообщил, что после назначения Луческу разговаривал с президентом ФК "Шахтер" Ринатом Ахметовым.

И Ахметов сказал, что Луческу профессионал, а его назначение "самая лучшая мотивация" для команды.

Предыстория:

  • 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал Луческу, который с 2004 по 2016 год тренировал "Шахтер".
  • Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении Луческу.
  • 27 июля румынское спортивное издание gazeta sporturilor написало, что Луческу отказался тренировать "Динамо", в пресс-служба ФК информацию опровергли.
  • 30 июля Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.

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Темы: Суркисфутболспорт
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