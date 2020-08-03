Суркис заявил, что готов продать "Динамо"
Президент киевского ФК "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, но пока нет желающих.
Источник: Лига.net со ссылкой на интервью Суркиса телеканалу 112 Украина
Прямая речь: "Я утверждаю, что мы в футбол пришли в 1996 году, и с того времени не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих".
Детали: Суркис добавил, что его дети (у Суркиса есть две дочери – ред.) точно не хотят, чтобы он им оставил "эту нагрузку".
Он также подчеркнул, что деньги для него "на десятом месте, главное – результат".
Говоря о том, как ультрас киевского "Динамо" встретили известие о назначении Мирча Луческу тренером "Динамо", Суркис сказал, что прежде всего, считал, что "у нас очень умные болельщики" и правильно оценят этот ход, потому что он исходил "только из спортивного принципа, ни в коем случае не политического какого-то".
Суркис также сообщил, что после назначения Луческу разговаривал с президентом ФК "Шахтер" Ринатом Ахметовым.
И Ахметов сказал, что Луческу профессионал, а его назначение "самая лучшая мотивация" для команды.
Предыстория:
- 23 июля владелец клуба "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что новым тренером команды стал Луческу, который с 2004 по 2016 год тренировал "Шахтер".
- Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении Луческу.
- 27 июля румынское спортивное издание gazeta sporturilor написало, что Луческу отказался тренировать "Динамо", в пресс-служба ФК информацию опровергли.
- 30 июля Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.