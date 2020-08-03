Тернополь отказался от строгого карантина: "Такая блoкада была во времена татар"

Тернoпильской городской совет на своем заседании отменил решение правительства о внесении Тернoпoля к "красной" зoне из-за показателей заболевания на коронавирус. Это значит, что движение транспорта в городе восстановят.

Источник: местные издания 0352, Головне

Прямая речь мэра города Сергея Надала: "Такая блoкада города была разве-что во времена татар. Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать.

Мы из городского бюджета уже от начала карантина потеряли 100 млн грн. А государство никоим образом не помогло городу. В то же время мы выделили 60 млн грн – на премии медикам, зарплаты врачам, на оборудование для лечения инфекции.

В Тернополь не могут добраться люди, ведь упразднили остановку поездов. Также не смогут с такими ограничениями добираться работники на работу. Власть полностью потеряла связь с простыми людьми.

С нами на месте никто не согласовывал принятия такого решения. Эти диктаторские методы мы должны остановить".

Детали: По словам мэра, к горсовету и депутатам обратились сотни предпринимателей и жителей Тернополя с просьбой "не блокировать город" и не устанавливать режим "красной зоны".

Прямая речь Надала: "Руководствуясь обращениями наших горожан показателями на уровень заболеваемости на коронавирус, решить, что решение противоэпидемической комиссии относительно признания Тернополя как такого, который есть в красной зоне, является неправомерным.

Поэтому общественный транспорт будет работать в привычном режиме, предприниматели будут работать в привычном режиме так же, как и садики и все другие субъекты ведение хозяйства.

Обращаемся к Степанову и Криклию относительно отмены Тернополя как города, который находится в красной зоне, также упразднить решение о неостановке поездов в Тернополе и другое".

Депутаты поддержали проект решения - 34 голосами "за".

Коммунальным предприятиям города поручили обеспечить в полной мере его жизнедеятельность.

Кроме этого, органы полиции призывали не привлекать к ответственности субъектов ведения хозяйства, которые действуют в соответствии с принятым 3 августа решением Тернопольского городского совета.

Предыстория:

С 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.

"Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования.

Власти и Луцка, и Тернополя не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

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