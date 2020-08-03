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Силовики задержали "киевского террориста"

Понедельник, 3 августа 2020, 14:53
Силовики задержали киевского террориста

Спецназовцы задержали гражданина Узбекистана Сухроб Каримова, который захватил помещение банка в центре Киева и угрожал взрывчаткой.

Источник: Онлайн-трансляция, Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко, СБУ

Детали: Операция по штурму проводили сотрудники "Альфы" совместно с полицией. Каримова задержали во время общения его с представителями СМИ внутри банка.

Он представился "святым духом" и приказал арестовать всех президентов в мире.

Сейчас взрывотехники изучают, была ли в помещении взрывчатка.

Прямая речь Геращенко: "Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение".

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Что было раньше: 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Позже стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Украинская правда

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Темы: Киевтерроризм
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