Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

Понедельник, 3 августа 2020, 17:55
У киевского террориста с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал "взрывчаткой", в 10 лет был постален диагноз олигофрения.

Источник: Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".

Это диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет".

Детали: Геращенко добавил, что до 3 августа Каримов вел спокойный образ жизни и к уголовной ответственности не привлекался.

Предыстория:

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
  • Впоследствии стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Через несколько часов спецназовцы задержали Каримова во время штурма.

Темы: терроризмКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
Все новости...
Реклама: