У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли
Понедельник, 3 августа 2020, 17:55
Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал "взрывчаткой", в 10 лет был постален диагноз олигофрения.
Источник: Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко
Прямая речь Геращенко: "Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.
По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".
Это диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет".
Детали: Геращенко добавил, что до 3 августа Каримов вел спокойный образ жизни и к уголовной ответственности не привлекался.
Предыстория:
- 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
- Впоследствии стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
- Через несколько часов спецназовцы задержали Каримова во время штурма.