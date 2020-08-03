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У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

Понедельник, 3 августа 2020, 17:55

Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал "взрывчаткой", в 10 лет был постален диагноз олигофрения.

Источник: Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".

Это диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет".

Детали: Геращенко добавил, что до 3 августа Каримов вел спокойный образ жизни и к уголовной ответственности не привлекался.

Предыстория:

  • 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.
  • Впоследствии стало известно, что террористом, захватившим банк, оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
  • Через несколько часов спецназовцы задержали Каримова во время штурма.

Темы: терроризмКиев


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