У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

Задержанному в понедельник Сухробу Каримову, который захватил помещение банка в Киеве и угрожал "взрывчаткой", в 10 лет был постален диагноз олигофрения.

Источник: Facebook-страница заместителя главы МВД Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "Взрывотехники отработали помещение банка, которое захватывал террорист. Взрывоопасные предметы обнаружены не были.

По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения".

Это диагноз был поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет".

Детали: Геращенко добавил, что до 3 августа Каримов вел спокойный образ жизни и к уголовной ответственности не привлекался.

Предыстория: