Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников "Вагнера" ​​в Беларуси

Воскресенье, 30 августа 2020, 06:07

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской частной военной компании "Вагенр" было операцией спецслужб Украины и США.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Нам известно о сообщениях о дворушницьке использования Россией марионеточного сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы".

Детали: Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

Что предшествовало: Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членами ППК "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Темы: БеларусьРосcияСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ученые США выявили первый случай повторного заражения Covid-19 в стране

видео, фотоВ Минске прошел Женский марш солидарности, не обошлось без столкновения с силовиками

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Крым переходит в режим экономии воды – сначала Симферополь и Бахчисарай

фотоАзаров: Умер бывший вице-премьер Украины

В НАТО объяснили Лукашенко, зачем в Балтийском регионе развернули силы Альянса

Все новости...
Беларусь
В Беларуси задержали координатора стачкома государственного университета
Оппозиция Беларуси требует отставки главы МВД
В Минске прошел Женский марш солидарности, не обошлось без столкновения с силовиками
Последние новости
06:07
Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников "Вагнера" ​​в Беларуси
04:54
В Беларуси задержали координатора стачкома государственного университета
04:04
ФотоПротестующие против карантинных ограничений штурмовали Рейхстаг
02:21
В мировом антирейтинге COVID-19 Украина уже на 12-м месте
01:23
SpaceX запустит в один день сразу две ракеты
00:17
За время пандемии в Черновицкой области COVID-19 обнаружили у более 10 000 человек
23:59
В "Слуге народа" допускают кадровые ротации в нескольких министерствах
23:40
видеоОппозиция Беларуси требует отставки главы МВД
23:16
Суд арестовал шестерых подозреваемых в обстреле автобуса на Харьковщине
22:53
Мэр Коломыи сообщил об источнике вспышки коронавируса в городе
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!