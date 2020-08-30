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Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников "Вагнера" ​​в Беларуси

Воскресенье, 30 августа 2020, 06:07
Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников Вагнера ​​в Беларуси

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской частной военной компании "Вагенр" было операцией спецслужб Украины и США.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Нам известно о сообщениях о дворушницьке использования Россией марионеточного сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы".

Детали: Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

Что предшествовало: Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членами ППК "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcияСША
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