Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси боевиков российской частной военной компании "Вагенр" было операцией спецслужб Украины и США.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Нам известно о сообщениях о дворушницьке использования Россией марионеточного сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран , поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально. Открытые усилия России лишить народ Беларуси суверенных прав неприемлемы".

Детали: Ортагус также отметила, что США поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "из действительно свободные и честные выборы с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

Что предшествовало: Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членами ППК "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.