Путин: Задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – операция спецслужб Украины и США
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.
Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия", "Интерфакс"
Прямая речь: "Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это".
Детали: Путин сказал, что задержанных "вагнеровцев" якобы "втемную" использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании в Беларуси, что, по его словам, абсолютно не соответствовало действительности.
По словам президента РФ, "люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу".
Прямая речь: "Наши пограничники то их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их, фактически, ввезли...
Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели: они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток просто для абсолютно легальной работы. На самом деле, их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности".
Предыстория:
- 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
- Президент Владимир Зеленский 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
- Буданов заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.
- Бурба заявил, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т.н. "делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.