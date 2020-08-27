Путин: Задержание в Беларуси 33 "вагнеровцев" – операция спецслужб Украины и США

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с задержанными в Беларуси 33 членов частной российской военной компании "Вагнера" - это совместная операция украинских и американских спецслужб.

Источник: Путин в интервью телеканалу "Россия", "Интерфакс"

: "Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, они даже не скрывают теперь это".

Детали: Путин сказал, что задержанных "вагнеровцев" якобы "втемную" использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании в Беларуси, что, по его словам, абсолютно не соответствовало действительности.



По словам президента РФ, "люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу".



Прямая речь: "Наши пограничники то их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их, фактически, ввезли...

Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели: они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток просто для абсолютно легальной работы. На самом деле, их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности".