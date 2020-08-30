Держдеп прокоментував заяву Путіна про затримання найманців "Вагнера" у Білорусі

Речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагенра" було операцією спецслужб України та США.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними".

Деталі: Ортагус також відзначила, що США підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів "через дійсно вільні та чесні вибори з незалежним спостерігачами, та за межами неналежного впливу російських спецслужб".

Що передувало: Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членами ПВК "Вагнера" - це спільна операція українських і американських спецслужб.

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