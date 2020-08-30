Держдеп прокоментував заяву Путіна про затримання найманців "Вагнера" у Білорусі
Речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагенра" було операцією спецслужб України та США.
Джерело: "Голос Америки"
Пряма мова: "Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними".
Деталі: Ортагус також відзначила, що США підтримують право народу Білорусі обирати власних лідерів "через дійсно вільні та чесні вибори з незалежним спостерігачами, та за межами неналежного впливу російських спецслужб".
Що передувало: Путін заявив, що ситуація з затриманими в Білорусі 33 членами ПВК "Вагнера" - це спільна операція українських і американських спецслужб.
Передісторія:
- 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.
- Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- Буданов запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.
- Бурба заявив, що "дезінформація і домисли", поширювані в пресі у т.зв. "справі "вагнерівців "є спробою завдати шкоди спецслужбам України.