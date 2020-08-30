Коронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и 35 летальных исходов
Воскресенье, 30 августа 2020, 09:00
В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.
Источник: данные СНБО
Детали: На Харьковщине – больше всего среди регионов новых случаев коронавируса – 198, при этом в области умерли четверо зараженных.
Второй по количеству случаев является Львовщина, там зафиксировали еще 188 больных и три летальных случая.
173 заражения обнаружили в Одесской области, при этом за прошедшие сутки смертей от Covid-19 там не было.
В Киеве – 109 новых случаев, болезнь унесла жизни 9 жителей столицы.
Отмечается, что всего за минувшие сутки выздоровели 596 больных.