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Коронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и 35 летальных исходов

Воскресенье, 30 августа 2020, 09:00

В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: На Харьковщине – больше всего среди регионов новых случаев коронавируса – 198, при этом в области умерли четверо зараженных.

Второй по количеству случаев является Львовщина, там зафиксировали еще 188 больных и три летальных случая.

173 заражения обнаружили в Одесской области, при этом за прошедшие сутки смертей от Covid-19 там не было.

В Киеве – 109 новых случаев, болезнь унесла жизни 9 жителей столицы.

Отмечается, что всего за минувшие сутки выздоровели 596 больных.

Темы: коронавирусэпидемия


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