Коронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и 35 летальных исходов

В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.

Источник: данные СНБО

Детали: На Харьковщине – больше всего среди регионов новых случаев коронавируса – 198, при этом в области умерли четверо зараженных.

Второй по количеству случаев является Львовщина, там зафиксировали еще 188 больных и три летальных случая.

173 заражения обнаружили в Одесской области, при этом за прошедшие сутки смертей от Covid-19 там не было.

В Киеве – 109 новых случаев, болезнь унесла жизни 9 жителей столицы.

Отмечается, что всего за минувшие сутки выздоровели 596 больных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 119 074 человека, выздоровевших – 56 734, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 527 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 59 813 человекэ

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Напомним: 28 августа в Украине был зафиксирован 2481 случай коронавируса, 41 больной умер и 1055 – выздоровели.