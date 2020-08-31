Технолог Ермака подвинул Кирилла Тимошенко в медийных вопросах ОП

Медийные вопросы в Офисе президента Владимира Зеленского взял на себя вместо Кирилла Тимошенко политтехнолог Михаил Подоляк, который когда-то работал с Сергеем Левочкиным.

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа"

Детали: Кирилл Тимошенко теперь почти не влияет на информационную политику Офиса президента. Он занимается проектом "Большое строительство" и поездками президента по регионам.

Медийные вопросы закрывает теперь Михаил Подоляк, который работает на Андрея Ермака.

Напомним: В июле "Украинская правда" писала, что в Офисе президента происходит "тихая война" между антикризисным консультантом главы ОПУ Михаилом Подоляком и Кириллом Тимошенко, который как заместитель Ермака отвечал за медийную политику Банковой.

Как утверждали высокопоставленные источники в ОПУ и в Верховной Раде, с начала лета Подоляк существенно оттеснил Тимошенко от влияния на медиа.

Подоляк начал работать на Андрея Ермака в марте этого года. Их сотрудничество совпало по времени с публикациями скандальных пленок с участием брата главы ОПУ.

Политтехнолог привел на Банковую Александра Курдиновича – тот возглавил службу по вопросам информполитики ОПУ. Во времена президентства Виктора Януковича Курдинович руководил Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Справка: Подоляк – политтехнолог, который в свое время работал с Сергеем Левочкиным, между прочим консультировал Юрия Иванющенко, а на предыдущих местных выборах вел в мэры Киева Сергея Думчева, который набрал 3,92% голосов.

С начала 90-х до 2004 года Подоляк жил в Беларуси, где работал журналистом. В 2011 году он стал шеф-редактором украинского сайта "Обозреватель". Там политтехнолог запомнился тем, что оказался в шорт-листе приглашенных журналистов, которым Янукович показывал Межигорье.

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