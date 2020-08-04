Представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик заявила, что на севере страны 11 августа начнутся плановые военные сборы.

Источник: комментарий Гаврусик российскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь: "Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года".

Детали: Гаврусик также объяснила, что получение повестки необязательно означает призыв на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов.

По ее словам, военные сборы пройдут в Витебской области страны, приграничной с Россией.

Ранее в сети появилась информация, о том, что на границе с РФ планируют провести 25-дневные военные сборы.

Тем, кто получил повестки, необходимо явиться в пункты сбора на следующий день после голосования на президентских выборах в Беларуси, 10 августа.

Напомним: