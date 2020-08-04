Беларусь параллельно с выборами соберет войска на границе с Россией
Представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик заявила, что на севере страны 11 августа начнутся плановые военные сборы.
Источник: комментарий Гаврусик российскому изданию "РИА Новости"
Прямая речь: "Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года".
Детали: Гаврусик также объяснила, что получение повестки необязательно означает призыв на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов.
По ее словам, военные сборы пройдут в Витебской области страны, приграничной с Россией.
Ранее в сети появилась информация, о том, что на границе с РФ планируют провести 25-дневные военные сборы.
Тем, кто получил повестки, необходимо явиться в пункты сбора на следующий день после голосования на президентских выборах в Беларуси, 10 августа.
Напомним:
- Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
- 4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Досрочное голосование продлится до 8 августа, основной день выборов - 9 августа.
- До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.
- Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.