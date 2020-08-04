Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Беларусь параллельно с выборами проведет военные сборы на границе с Россией

Вторник, 4 августа 2020, 13:10

Представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик заявила, что на севере страны 11 августа начнутся плановые военные сборы.

Источник: комментарий Гаврусик российскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь: "Подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года".

Детали: Гаврусик также объяснила, что получение повестки необязательно означает призыв на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации — обычная работа военкоматов.

По ее словам, военные сборы пройдут в Витебской области страны, приграничной с Россией.

Ранее в сети появилась информация, о том, что на границе с РФ планируют провести 25-дневные военные сборы.

Тем, кто получил повестки, необходимо явиться в пункты сбора на следующий день после голосования на президентских выборах в Беларуси, 10 августа.

Напомним: 

  • Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
  •  4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Досрочное голосование продлится до 8 августа, основной день выборов - 9 августа.
  • До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.
  • Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.
  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.

Темы: БеларусьРосcиявиборыпрезидентграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Избиение в поезде: Укрзализныця уволит проводницу и работников, которые не помогли женщине

В МОЗ готовятся ко второй волне COVID-19: в Европе уже начинается

COVID в Украине: 1061 новый случай, Харьковщина догоняет Львовщину

Новости 3 августа: "киевский террорист", социология местных выборов

В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц

Минобороны ответило на угрозы России увеличить поставки оружия в ОРДЛО

Все новости...
Беларусь
В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах президента
Вадим Прокопьев: Лукашенко – это большая неумная обезьяна с огромным количеством страхов 
Беларусь получила запрос Офиса генпрокурора на арест "вагнеровцев"
Последние новости
13:52
Лукашенко – россиянам: Прекратите врать, "вагнеровцы" все рассказали
13:50
Данилишин заявил о призраке "говорящих соросят" и призвал уйти "остатки" правления НБУ
13:37
Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков
13:32
Медиасоветник в ОП: Нам не нужны Телеграмм-каналы, а ботськая армия Порошенко уже достала
13:19
Проводникам поездов разрешат пользоваться газовыми баллончиками
13:10
Беларусь параллельно с выборами соберет войска на границе с Россией
13:08
Рабочий день во время пандемии на 48 минут длиннее – исследование
13:05
Какие услуги в стационарах бесплатные для пациентов? Объясняют в Нацслужбы здоровья
12:58
"Антикризисный" советник Ермака: Аваков уже понял, что Зеленский главный
12:55
Украина и Молдова договорились реанимировать двусторонние заседания и консультации – Кулеба
Все новости...