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МИД выясняет, есть ли среди жертв бейрутского взрыва украинцы

Среда, 5 августа 2020, 01:22
Фото: Anwar Amro/Agence France-Presse — Getty Images

На данный момент нет информации о возможных погибших или пострадавших граждан Украины от взрыва в ливанской столице Бейрут.

Источник: Министерство иностранных дел Украины в Facebook

Дословно: "Посольство Украины в Ливане продолжает принимать меры по проверке возможного наличия граждан Украины среди пострадавших".

Детали: МИД призывает украинцев, которые попали в чрезвычайную ситуацию, и всех, кто имеет любую информацию о пострадавших гражданах Украины, обращаться на круглосуточные "горячие линии" посольства в Ливане: +961 5921 668, или МИД +380 44 238 16 57.

Телефоны "горячих линий" работают в штатном режиме, на данный момент обращения на них не поступали.

Предыстория: Во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрут произошел большой взрыв, в результате которого погибло до 50 человек, еще около 2750 ранены. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитарта аммония.

Украинская правда
Темы: ЛиванвзрывМИДжертвы


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