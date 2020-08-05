Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападение на женщину в поезде: в УЗ ищут того, кто крышует схему с пассажирами без билетов

Среда, 5 августа 2020, 13:51
Нападение на женщину в поезде: в УЗ ищут того, кто крышует схему с пассажирами без билетов

Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что в железной дороге проводят служебное расследование, чтобы выйти на того, кто "крышует" поборы между проводниками и пассажирами без билетов.

Источник: Facebook-страница Лещенко

Прямая речь: "Мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет, и не может функционировать без централизованного "крышеванияе".

Сейчас происходит служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло о коррупции, разоблаченной во время обысков СБУ и НАБУ.

Мною в качестве члена наблюдательного совета инициировано перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ вывернуть наружу всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды".

Детали: По словам Лещенко, история с нападением мужчины без билета на Анастасию Луговую в купе поезда вывернута наружу внутренние проблемы Укрзализныци.

Член наблюдательного совета добавил, что компания нуждается в реформировании.

 

Предыстория: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрзализныцянападениеЛещенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: