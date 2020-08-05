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Нападение на женщину в поезде: в УЗ ищут того, кто крышует схему с пассажирами без билетов

Среда, 5 августа 2020, 13:51

Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко заявил, что в железной дороге проводят служебное расследование, чтобы выйти на того, кто "крышует" поборы между проводниками и пассажирами без билетов.

Источник: Facebook-страница Лещенко

Прямая речь: "Мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет, и не может функционировать без централизованного "крышеванияе".

Сейчас происходит служебное расследование действий руководителя филиала "Пассажирская компания" Максима Миняйло о коррупции, разоблаченной во время обысков СБУ и НАБУ.

Мною в качестве члена наблюдательного совета инициировано перед обновленным подразделением экономической безопасности УЗ вывернуть наружу всю вертикаль поборов с безбилетных пассажиров, и установить, кто стоит на вершине этой коррупционной пирамиды".

Детали: По словам Лещенко, история с нападением мужчины без билета на Анастасию Луговую в купе поезда вывернута наружу внутренние проблемы Укрзализныци.

Член наблюдательного совета добавил, что компания нуждается в реформировании.

 

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: УкрзализныцянападениеЛещенко


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