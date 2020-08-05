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Кабмин согласовал кандидатуру предпринимателя на главу Кировоградской ОГА

Среда, 5 августа 2020, 14:53
Кабмин согласовал кандидатуру предпринимателя на главу Кировоградской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.

Источник: трансляция заседания Кабинета министров 5 августа, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан ("Слуга народа") в Facebook

Детали: В своем выступлении Мищенко сказал, что в первую очередь "надо разобраться с финансовыми потоками: куда они идут и как эффективно они используются".

Кандидат рассказал, что он – предприниматель, с 2001 года занимается выращиванием сельскохозяйственных культур в Кировоградской и Черниговской областях.

Мищенко отметил, что при переходе на государственную службу передаст свой бизнес сыну, чтобы не было конфликта интересов.

Прямая речь: "Я вижу конфликт интересов. Когда мне предложили, я сказал, что это может быть конфликт интересов, – но мне на это сказали, что у меня не будет конфликта интересов".

Другие подробности: По данным YouControl, Мищенко значится учредителем 8 компаний и руководителем 2-х.

Кабмин принял ряд кадровых решений: помимо Мищенко, согласовал Наталью Заболотную и Сергея Здитовецкого на должности первого заместителя и заместителя главы Винницкой ОГА, а Виталия Тишечко – на должность заместителя главы Запорожской ОГА.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Кабинет министровместная власть
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